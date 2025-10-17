ECS BTP
14209 HEROUVILLE SAINT CLAIR
France
Notre activité consiste en la conception, l’édition et la distribution de solutions informatiques (logiciels et applications mobiles) à destination des petites et moyennes entreprises du bâtiment.
La CAPEB Basse-Normandie fonde l’ANOFAB. L’Association Normande pour la Formation dans l'Artisanat du Bâtiment, organise des actions de formation adaptées aux entreprises du BTP, sur l'ensemble de la Normandie.
Pour joindre la pratique à la théorie, l’ANOFAB propose ses premiers outils conçus sur Excel à ses stagiaires, avec le Diagnostic de Performance Energétique (EASY’DPE, ancêtre d’EASY’Energie) et le calcul du prix de revient (ancêtre d’EASY’Prix). Ces outils sont conçus par Laurent LEMARCHAND, formateur ANOFAB et menuisier de métier. Dans la foulée sors le logiciel EASY’Energie, en vue d’offrir une meilleure expérience utilisateur.
Grâce au déploiement d’EASY ENERGIE, L’ANOFAB créer ECSbtp. EASY’Energie est labélisé ECO ARTISAN. L’aventure commence et d’autres logiciels viennent étoffer notre catalogue produit : EASY’H²o, logiciel d'évaluation du point de rosé récemment décliné en application, puis EASY’Gestion, logiciel de gestion, devis facturation.
ECS est fondée sur des valeurs immuables qui sont axées sur la confiance, la transparence et la qualité. Nous accompagnons les artisans du bâtiment, en leur proposant des solutions performantes (logiciels, applications mobiles...) intuitives et ergonomiques, mais surtout à des prix compétitifs.
Vous avez choisi ou vous intéressez à l’un de nos outils ? Merci de votre confiance.
ECSbtp est à vos côté pour faciliter la découverte de votre nouveau logiciel ou application et vous propose différentes solutions de formation.
A chacun sa formation : Que vous ayez envie de travailler à distance ou en présentiel, en autonomie ou avec un formateur, en individuel ou en collectif, nous avons des solutions à vous proposer.
Le savoir-faire d’ECS :
EASY Energie - Logiciel d'évaluation énergétique référencé ECO ARTISAN
Valoriser vos offres de travaux grâce à une solution logiciel ou mobile, basée sur une logique de chantier. EASY'Energie permet de réaliser pour vos clients une estimation objective avec une synthèse claire des économies réalisées après travaux proposés.
EASY Gestion - Logiciel devis, factures, gestion
Optimisez et rentabilisez votre gestion d'entreprise, grâce à une solution simple et 100 % artisans du bâtiment. Gagnez en temps et en tranquillité avec un outil conçu pour déceler les forces et les faiblesses de votre activité et qui vous permet de vous ajuster à tout moment.
EASY Prix - Logiciel de calcul de prix
Maîtriser le calcul de vos prix unitaires, c’est la garantie absolue de rentabiliser vos chantiers. EASY'Prix vous permet de calculer vos taux horaires et de déterminer vos coefficients de frais généraux et de bénéfices. Vous obtenez ainsi une base prix entièrement personnalisée.
EASY H2O - Logiciel d'évaluation du point de rosée
Le risque de condensation dans les murs, planchers, rampants... et une réelle menace qui peut ruiner la rentabilité d'un chantier, surtout en rénovation. Vous pouvez désormais prévenir ce risque et faire les bons choix techniques qui s'imposent grâce à notre solution logiciel ou mobile, EASY'H²o .
EASY Prix
Logiciel de calcul de prix pour les artisans du bâtiment Le calcul des prix de vente de vos travaux est complètement dépendant de votre organisation, de vos charges, de vos objectifs financiers, de votre...
EASY Energie
Logiciel d’évaluation énergétique pour les professionnels du bâtiment La rénovation énergétique est une opportunité pour les professionnelles du bâtiment. EASY Energie est l’outil idéal pour informer...
EASY H2o
Logiciel d’étude du point de rosée dans les parois opaques Le point de rosée, vous connaissez ? Attention ! Quand il se produit dans les parois (murs, plafonds, rampants, toitures...) il peut faire de...