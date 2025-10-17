Pour obtenir une information de la part de la marque « ECS BTP », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Notre activité consiste en la conception, l’édition et la distribution de solutions informatiques (logiciels et applications mobiles) à destination des petites et moyennes entreprises du bâtiment.

La CAPEB Basse-Normandie fonde l’ANOFAB. L’Association Normande pour la Formation dans l'Artisanat du Bâtiment, organise des actions de formation adaptées aux entreprises du BTP, sur l'ensemble de la Normandie.

Pour joindre la pratique à la théorie, l’ANOFAB propose ses premiers outils conçus sur Excel à ses stagiaires, avec le Diagnostic de Performance Energétique (EASY’DPE, ancêtre d’EASY’Energie) et le calcul du prix de revient (ancêtre d’EASY’Prix). Ces outils sont conçus par Laurent LEMARCHAND, formateur ANOFAB et menuisier de métier. Dans la foulée sors le logiciel EASY’Energie, en vue d’offrir une meilleure expérience utilisateur.

Grâce au déploiement d’EASY ENERGIE, L’ANOFAB créer ECSbtp. EASY’Energie est labélisé ECO ARTISAN. L’aventure commence et d’autres logiciels viennent étoffer notre catalogue produit : EASY’H²o, logiciel d'évaluation du point de rosé récemment décliné en application, puis EASY’Gestion, logiciel de gestion, devis facturation.

ECS est fondée sur des valeurs immuables qui sont axées sur la confiance, la transparence et la qualité. Nous accompagnons les artisans du bâtiment, en leur proposant des solutions performantes (logiciels, applications mobiles...) intuitives et ergonomiques, mais surtout à des prix compétitifs.

Le savoir-faire d’ECS :

EASY Energie - Logiciel d'évaluation énergétique référencé ECO ARTISAN

Valoriser vos offres de travaux grâce à une solution logiciel ou mobile, basée sur une logique de chantier. EASY'Energie permet de réaliser pour vos clients une estimation objective avec une synthèse claire des économies réalisées après travaux proposés.

EASY Gestion - Logiciel devis, factures, gestion

Optimisez et rentabilisez votre gestion d'entreprise, grâce à une solution simple et 100 % artisans du bâtiment. Gagnez en temps et en tranquillité avec un outil conçu pour déceler les forces et les faiblesses de votre activité et qui vous permet de vous ajuster à tout moment.

EASY Prix - Logiciel de calcul de prix

Maîtriser le calcul de vos prix unitaires, c’est la garantie absolue de rentabiliser vos chantiers. EASY'Prix vous permet de calculer vos taux horaires et de déterminer vos coefficients de frais généraux et de bénéfices. Vous obtenez ainsi une base prix entièrement personnalisée.

EASY H2O - Logiciel d'évaluation du point de rosée

Le risque de condensation dans les murs, planchers, rampants... et une réelle menace qui peut ruiner la rentabilité d'un chantier, surtout en rénovation. Vous pouvez désormais prévenir ce risque et faire les bons choix techniques qui s'imposent grâce à notre solution logiciel ou mobile, EASY'H²o .



