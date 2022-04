EHRET GMBH

Avec un effectif de plus de 390 employés, EHRET est le numéro 1 des volets en aluminium en Europe.

Animé d’une véritable passion, le fabricant s’appuie sur une expérience de plus de 50 ans et des connaissances techniques très étendues pour produire jour après jour des systèmes de protection contre le soleil et les intempéries en aluminium de très haute qualité.

La marque EHRET est synonyme de produits durables gardant leur valeur sur le long terme – des caractéristiques très appréciées de nos clients.

L'attention constante portée sur les tendances du marché et les exigences de nos clients est une source d'inspiration inépuisable pour la création de produits toujours plus novateurs. Les méthodes de production modernes et respectueuses de l'environnement employées par EHRET permettent à l'entreprise d'exploiter les ressources de manière responsable.

Outre la très bonne qualité de nos produits, nous plaçons au cœur de nos préoccupations la qualité de nos relations avec nos clients. Pour mieux assister nos clients, nous misons sur un élargissement continu de nos zones de distribution et sur une optimisation du suivi des clients sur le terrain.

Nous souhaitons que l’investissement dans une protection contre le soleil et les intempéries ait un impact positif sur votre bien, que ce soit sous la forme d’innombrables possibilités d’agencement, d’un maniement simple ou de frais d’entretien réduits. Nous mettons tout notre savoir-faire au service de nos produits afin qu'ils répondent à vos exigences sur le long terme.

Le savoir-faire d’EHRET :