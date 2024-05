Visite à Mahlberg (Allemagne), sur le site de production d’Ehret. Le fabricant de volets et stores en aluminium encourage des solutions favorisant le confort d’été par l’esthétisme. Sans compter le confort d’utilisation par le recours à la motorisation.

Le fabricant de volets et stores en aluminium Ehret est né en Allemagne. Plus précisément à Mahlberg, où leurs co-fondateurs - Bernd Ehret et Josef Betz - ont lancé en 1968 un petit atelier qui deviendra aujourd’hui une usine de 10 000 m2.

Cette activité n’a pas « commencé forcément avec de l'aluminium », mais « avec des volets qui étaient en PVC », nous raconte le directeur commercial France de la marque, Rémy Poutot, à l’occasion d’une visite sur le site industriel.

Toutefois, la matière PVC ne portait pas satisfaction, ce qui a motivé une bascule vers l’aluminium. « L’état d’esprit de M. Ehret, c’était de se dire : quand il existe un modèle de volet en bois, je veux pouvoir reproduire le même en aluminium », abonde M. Poutot.

60 millions d’euros de CA en 2023

Le site de Mahlberg fabrique aujourd’hui une diversité de fermetures : volets battants, volets coulissants, coulissants pliants, jalouses plates etc. « Ehret est le leader aujourd'hui sur le marché du volet battant, et sur le volet battant aluminium plus spécifiquement », déclare Rémy Poutot.

L’usine peut atteindre une capacité de production allant de 1 200 à 1 500 vantaux par jour. Le tout pour un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros en 2023, dont 34 millions réalisés en France.

Absorbé par le groupe suisse Schenker Storen en 2011, l’entreprise s’est développée chez son voisin d’outre-Rhin. Il faut dire que Mahlberg se situe à une heure de Strasbourg. C’est donc par l’Alsace que l’industriel a implanté son activité de l’autre côté de la frontière.

Adoucir les couleurs pour moins de chaleur

Autre chiffre à souligner : l’habitat et la rénovation ont concentré 31 millions d’euros du chiffre d’affaires d’Ehret. Un résultat non négligeable, alors que l’industrie des volets et des stores, représenté par Actibaie, a promu l’intérêt de ces fermetures pour l’efficacité énergétique du bâtiment et le confort d’été. Et ils ont eu gain de cause, car l’installation de ces équipements est éligible à MaPrimeRénov’ depuis la dernière réforme.

Alliant isolation et différentes inclinaisons des lames aluminium, les solutions d’Ehret intègrent une autre dimension pour qu’elles soient respectueuses du confort d’été : la couleur. Fait connu en physique : les tons sombres attirent et absorbent la chaleur, là où des teintes plus claires ont tendance à la réfléchir. On appelle cela l’effet Albédo.

Le principe permet la naissance d'une peinture blanche réfléchissante pour toitures. C’est ce qui mène Ehret à miser sur des couleurs plus douces, parmi les 4 000 coloris existants qu’elle propose. Du vert pomme à la finition bois, en passant par l’adonisé champagne, c’est tout un nuancier qu’exposent le showroom et l’usine de Mahlberg.

Visite en vidéo avec Rémy Poutot, directeur commercial France d’Ehret :

Un nouveau volet coulissant pliant motorisé



À l’heure où la domotique bat son plein dans le monde de la menuiserie, Ehret s’invite dans la danse, avec un souci de souplesse architecturale. Un compromis que propose son dernier volet coulissant pliant : MoveTronic.

« La motorisation électrique MoveTronic est intégrée et permet une utilisation confortable et fiable des volets coulissants pliables. Elle offre une flexibilité inégalée, permettant d’opter pour une variante à deux, trois, quatre, ou même sept vantaux, ainsi que des configurations asymétriques. La possibilité de répartir les vantaux de manière inégale, par exemple avec 4 vantaux à gauche et 3 vantaux à droite, représente une avancée significative », explique le fabricant. Le MoveTronic permet par ailleurs de plier jusqu’à 6 vantaux de chaque côté, avec une télécommande connectée.

Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : V.K