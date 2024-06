Face à sa croissance, Schenker Stores recrute

Schenker Stores, spécialiste des protections solaires, annonce renforcer ses équipes au sein du site de Thanvillé, dans le Bas-Rhin (67). Depuis début mars, elle a recruté six nouvelles personnes, et prévoit d’agrandir ses bureaux et son site de production à partir de fin 2024.

Alors que l’activité de Schenker Stores a augmenté de 10 % en France en 2023, l’entreprise annonce avoir recruté six nouvelles personnes au sein de divers services depuis début mars. 6 nouvelles recrues pour différents services Parmi les nouvelles recrues, on compte Claire Febvret, ingénieure d’études qui a rejoint une équipe de quatre personnes dédiées aux projets de développements de produits et solutions techniques. « Nous accordons une attention particulière à l’esthétique des produits pour offrir des solutions toujours plus élégantes qui se fondent dans leur environnement. Nous recherchons également à améliorer les performances de nos produits, dont la résistance au vent. Nous cherchons à répondre aux demandes et retours de nos clients, par exemple ceux des architectes », explique Claire Febvret pour décrire ses missions. Jean-Pierre Keusch a rejoint cette même équipe en tant que chef de projet développement. Deux embauches supplémentaires sont également prévues pour « créer une entité locale de développement », alors qu’il y a encore quelques années, « il n’y avait pas bureau d’études en France », car « tout se faisait depuis la Suisse », rappelle-t-il. Autre embauche côté industrie, avec Mathieu Stemmelen qui devient le responsable industrialisation et qualité. Il travaillera aux côtés de Christian Ostermann, nommé directeur de site il y a près d’un an. Au quotidien, Mathieu Stemmelen veillera au respect des cahiers des charges et aux impératifs de qualité, de coûts et de délais, dans un contexte de développement de nouveaux produits. « Nous apportons une expertise en production industrielle et mettons à disposition tous les moyens nécessaires : production, outillage, gabarits, machines, processus, flux logistiques, ainsi que les conditions de travail », précise-t-il. Trois autres personnes ont également été accueillies : Clémentine Boulogne, en tant qu’assistance commerciale, Marzena Cuber en tant qu’assistance marketing, et Aline Biehler-Willm en tant que comptable. Outre ces recrutements, l’entreprise prévoit également des travaux d’agrandissement de ses bureaux et de son usine à partir de fin 2024 pour augmenter les capacités de production, répondre à la demande croissante, et améliorer les conditions de travail de ses équipes. Claire Lemonnier

Photo de une : Schenker Stores