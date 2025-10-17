EMILE MAURIN BV
69264 Lyon cedex 09
France
Ancrage
* Boulons d’ancrage* Douilles à expansion* Chevilles de frappe, nylon* Résines* Capsules chimiques et tiges filetées* Vis à bois, vis autoperçeuses* Colliers de serrage* Pitonnerie
LISI RAPID
Ecrou en cage à clipperEcrou en cage à pincerEcrous plats carrés et spécifiquesClips et rivetsVis en cageAttaches pour panneaux et attaches sur axesAttaches pour tubes tringles câbles et faisceauxAttaches...
VIS A BOIS
Vis à bois, vis penture, Rocket® empreinte torx, en rouleaux, tête fraisée POZITirefond Rocket® tête hexagonaleVis tête fraisée bombée empreinte torx en inox trempé spécial bois durs.Vis de charpente Heco-Topix®...
VISSERIE INOX
Boulonnerie hexagonale inoxVis à six pans creux inoxEcrous inoxRondelles inoxTiges filetées inoxVis à métaux, vis à tôle, vis à bois inoxFabrications spéciales inox
Visserie Petit Conditionnement
Vis tête H - Vis à 6 pans creux - Ecrous - RondellesTiges Filetées - Vis à métaux - Vis à tôleVis agglo - Coffrets de circlips, goupilles
Visserie Spéciale
* frappe à froid, forgé à chaud, décolletage, découpage, estampage….* aciers, inoxydables, laiton, bronze, aluminium….* pré-enduction des filetages frein/blocage/étanchéité, lubrification* revêtement électrolytique,...