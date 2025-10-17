EMILE MAURIN BV

ConnexionS'abonner
13 rue du souvenir BP9271
69264 Lyon cedex 09
France
Ancrage

* Boulons d’ancrage* Douilles à expansion* Chevilles de frappe, nylon* Résines* Capsules chimiques et tiges filetées* Vis à bois, vis autoperçeuses* Colliers de serrage* Pitonnerie

LISI RAPID

Ecrou en cage à clipperEcrou en cage à pincerEcrous plats carrés et spécifiquesClips et rivetsVis en cageAttaches pour panneaux et attaches sur axesAttaches pour tubes tringles câbles et faisceauxAttaches...

VIS A BOIS

Vis à bois, vis penture, Rocket® empreinte torx, en rouleaux, tête fraisée POZITirefond Rocket® tête hexagonaleVis tête fraisée bombée empreinte torx en inox trempé spécial bois durs.Vis de charpente Heco-Topix®...

Visserie Spéciale

* frappe à froid, forgé à chaud, décolletage, découpage, estampage….* aciers, inoxydables, laiton, bronze, aluminium….* pré-enduction des filetages frein/blocage/étanchéité, lubrification* revêtement électrolytique,...

