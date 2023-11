ESCT / BATILEARN

L’ESCT rassemble tous les passionnés du secteur du BTP !

L’ESCT – École Supérieure de Conduite de Travaux permet à des étudiants et à des professionnels d’obtenir des titres professionnels inscrits au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).

Implantée à Vincennes-Montreuil (Ile-de-France) depuis sa création en 2006, l’ESCT a pris une dimension nationale en septembre 2018, en ouvrant un centre à Marseille. Souhaitant proposer ses offres de formations au plus grand nombre, elle a poursuivi ses implantations en ouvrant à Bordeaux-Mérignac en 2019, ainsi qu’à Rennes-Pacé et à Strasbourg-Illkirch en 2020.

Conçues et dispensées par des professionnels, chacune des formations de l’ESCT permet d’acquérir une culture technique BTP/Immo, juridique, financière, managériale et environnementale complète grâce à un enseignement axé sur des séquences d’acquisition de connaissances, des travaux de groupes, des mises en application professionnelle, etc.

Toutes les formations de l’ESCT sont éligibles au CPF (Compte Personnel de Formation) et peuvent s’effectuer en alternance pour les étudiants et en centre de formation (Vincennes/Montreuil, Marseille, Bordeaux, Rennes ou Strasbourg) ou en E-learning (avec la plateforme BATILEARN) pour les professionnels en reconversion/requalification.

L’ESCT propose également des formations certifiantes « A La Carte », avec sa plateforme BATIVISIO, dispensées en visio-conférence, ainsi que la VAE – Validation des Acquis de l’Expérience.

Au quotidien, l’ESCT s’engage à construire et à entretenir des relations solides avec ses partenaires (groupes et entreprises du BTP, OPCO, Pôle Emploi, Transition Pro, etc.) et s’inscrit comme une véritable alliée pour tous.

Les formations proposées par l’ESCT :

BAC+2

Conducteur(trice) de Travaux du Bâtiment et du Génie Civil – Titre professionnel RNCP n°35027

Conducteur(trice) de Travaux, TP – Titre professionnel RNCP n°34283

Technicien(ne) Supérieur(e) du Bâtiment, option Économie de la Construction* – Titre professionnel RNCP n°34886

Technicien(ne) Supérieur(e) du Bâtiment, option Étude de Prix* – Titre professionnel RNCP n°34887

BAC+3

Chargé(e) d’Affaires BTP – Titre professionnel en cours de renouvellement auprès de France Compétences

Chargé-e d’Affaires BTP, option Travaux en Immobilier

BAC+5