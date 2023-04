L'École Supérieure de Conduite de Travaux (ESCT) ouvrira trois nouveaux campus en septembre 2023 pour enrichir son offre de formations. Ces campus seront situés à Lille, Boulogne-Billancourt et Bayonne, répondant ainsi à la demande des bassins d'emploi locaux.

Les formations proposées par l'ESCT, allant de Bac+2 à Bac+5, débouchent sur la délivrance de certifications et de titres professionnels inscrits au RNCP. En plus de cela, elle propose près de 60 formations courtes, à la carte, pour les professionnels du BTP.

Répondre aux spécificités de chaque territoire

Les nouveaux campus ont pour objectif de répondre aux spécificités de chaque territoire et aux besoins exprimés par les services RH du BTP.

À Lille, l'ESCT proposera cinq formations différentes, dont une destinée aux demandeurs d'emploi et aux professionnels en reconversion-requalification professionnelle. À Boulogne-Billancourt, quatre formations en alternance seront proposées. Enfin, à Bayonne, l'ESCT proposera son cursus Bac+3 Chargé d'Affaires BTP d'une durée d'un an.

En plus de ces nouvelles ouvertures de campus, l'ESCT proposera une formation certifiante d'un an en alternance Bac+2 de Conducteur de Travaux du Bâtiment et du Génie Civil, destinée aux étudiants en reconversion et aux bacheliers qui souhaitent s'orienter dans les métiers d'encadrement de travaux BTP. L'école proposera également la formation certifiante Bac+2 de Technicien Supérieur du Bâtiment, aux personnes en reconversion-requalification professionnelle.



