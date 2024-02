L'ESCT, centre de formation depuis 2006, vous accompagne à travers les thématiques incontournables liées au secteur de la construction.

Nous intervenons auprès des entreprises et professionnels du secteur en proposant :

Des formations professionnelles à la carte

Des accompagnements en VAE (Validation des Acquis par l'Expérience)

Dispensées par nos intervenants experts de la formation BTP, notre catalogue se compose d’une soixantaine de formations intensives, vous permettant de monter rapidement en compétences sur un sujet ciblé. Nos centres de formation sont répartis sur toute la France : Lille, Paris, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bayonne, Bordeaux, Rennes (et prochainement Nantes et Toulouse). Les formations sont proposées en inter-entreprises ou intra entreprise, en présentiel et classe virtuelle.

Grâce à la VAE (Validation des Acquis par l’Expérience), vous obtenez une certification professionnelle en adéquation avec votre expérience et vos compétences. Nous vous accompagnons sur les titres bac+2 à bac+5 (Conducteur de Travaux du Bâtiment et du Génie Civil, Conducteur de Travaux Travaux publics, Technicien Supérieur du Bâtiment, option Économie de la Construction, Chargé d’Affaires BTP, Manager de Projets BTP).