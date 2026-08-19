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EUROPE HYDRO est spécialisée dans la vente de matériel de nettoyage professionnel, de produits d’entretien et d’équipements destinés aux entreprises de propreté, aux collectivités et aux sites industriels.

Son catalogue comprend notamment des autolaveuses, des balayeuses, des monobrosses, des aspirateurs professionnels, des nettoyeurs haute pression, des chariots de ménage, des pulvérisateurs, des accessoires manuels et des solutions pour la collecte des déchets.

EUROPE HYDRO accompagne également les professionnels dans le choix de solutions de nettoyage adaptées à leurs contraintes et à leurs environnements de travail. L’entreprise propose des prestations de maintenance, de dépannage et de service après-vente pour les équipements de nettoyage industriel, en atelier ou directement sur les sites de ses clients.

Implantée au Blanc-Mesnil, en région parisienne, ainsi qu’à Vénissieux, près de Lyon, EUROPE HYDRO met à disposition des professionnels une offre complète associant matériel, produits d’entretien, pièces détachées et assistance technique.