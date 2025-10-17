Pour obtenir une information de la part de la marque « FERRO BULLONI », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Siderurgica Ferro Bulloni et Ferro Bulloni France se situe parmi les leaders dans le marché mondial des systèmes de clôture. Notre activité principale est de fabriquer les piquets (T, ronds et carrés), les panneaux soudés rigides, les grillages, les portails, les clôtures mobiles de chantier et, enfin, les clôtures de sécurité.

Nous proposons des solutions de clôtures des sites industriels, des sites sensibles et également les jardins de particuliers. Tous les produits sont entièrement fabriqués en France et en Italie en garantissant une excellente qualité et des prix compétitifs. Pour la fabrication des piquets T, nous utilisons un acier certifiés CE de plus nous utilisons un polyester pur à 100% qui est conforme à la directive REACH.

La direction a constamment investi dans une gestion professionnelle des ressources humaines, dans l’amélioration technologique, dans la réduction des impacts environnementaux et la santé et la sécurité de ses travailleurs.

Depuis toujours la devise de la SFB est: « la qualité est un devoir envers le client, la sauvegarde de l’ambiance est un devoir envers nous-même et la sécurité est une obligation pour tous.