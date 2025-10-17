FERRO BULLONI
38490 Chimilin
France
Siderurgica Ferro Bulloni et Ferro Bulloni France se situe parmi les leaders dans le marché mondial des systèmes de clôture. Notre activité principale est de fabriquer les piquets (T, ronds et carrés), les panneaux soudés rigides, les grillages, les portails, les clôtures mobiles de chantier et, enfin, les clôtures de sécurité.
Nous proposons des solutions de clôtures des sites industriels, des sites sensibles et également les jardins de particuliers. Tous les produits sont entièrement fabriqués en France et en Italie en garantissant une excellente qualité et des prix compétitifs. Pour la fabrication des piquets T, nous utilisons un acier certifiés CE de plus nous utilisons un polyester pur à 100% qui est conforme à la directive REACH.
La direction a constamment investi dans une gestion professionnelle des ressources humaines, dans l’amélioration technologique, dans la réduction des impacts environnementaux et la santé et la sécurité de ses travailleurs.
Depuis toujours la devise de la SFB est: « la qualité est un devoir envers le client, la sauvegarde de l’ambiance est un devoir envers nous-même et la sécurité est une obligation pour tous.
GRILLAGE SOUDE Executive - maille 100x75 TOP 70 fil de 2.10 mm
Le grillage EXECUTIVE 100x75 est un grillage électro soudé en fil galvanisé à chaud par extrusion et plastifié avec une épaisse couche de PVC de couleur verte....
GRILLAGE SOUDE : Executive - maille 100x100 TOP 100 fil de 2.10 mm
Le grillage EXECUTIVE 100x100 est un grillage soudé en fil galvanisé à chaud et plastifié avec une épaisse couche de PVC de couleur verte. Finition : le...
GRILLAGE SOUDE : STRONG - maille 50X60 fil de 3.00 mm
Le grillage STRONG 50X60 est un grillage soudé en fil galvanisé à chaud et plastifié avec une épaisse couche de PVC de couleur verte. Le fil utilisé pour...
GRILLAGE SOUDE : SIMPLE TORSION IDEAL - maille 50X50 fil de 2.40 mm
Le grillage SIMPLE TORSION IDEAL est un grillage soudé en fil galvanisé à chaud et plastifié avec une épaisse couche de PVC de couleur verte Finition...
PANNEAUX RIGIDE MEDIUM maille 50 x 200 longueur du panneau 2500 mm
Clôture en panneaux électro-soudés galvanisé et plastifié model « Medium vert » et « Medium Anthracite » et Medium Blanc » Fil diamètre...
PANNEAUX RIGIDE CLASSIC maille 55 x 200 longueur du panneau 2000 mm
Clôture en panneaux électro-soudés galvanisé et plastifié Fil diamètre 4 mm (extérieur) Le panneau peut se poser avec poteaux : TUBOLARIO...
PANNEAUX RIGIDE ECO maille 75 x 200 longueur du panneau 3000 mm
Clôture en panneaux électro soudés en fil galvanisé et plastifié avec la poudre de polyester verte et nervures horizontales de renforts. La particularité de cette...
PANNEAUX RIGIDE SUPER ECO panneaux 3230 mm X 1730 H
Clôture en panneaux en fil galvanisé électro soudé de diamètre 3.20 mm, disponible aussi en version avec du fil galva + plastifié diamètre 3.6mm, maille...
PORTILLON GARDEN STANDARD
Poteaux et encadrement en tube d’acier à section carrée. Galvanisé Sendzimir. - Grillage électro soudé maille 50x50 en acier galvanisé chaud diam. 4mm soudé à l’intérieur de l’encadrement. - Gonds réglables....
PORTAIL GARDEN ECONOMY
Poteaux et encadrement en tube d’acier à section carrée. - Grillage électro soudé maille 50x100 en acier galvanisé chaud. Diam 4mm soudé à l’intérieur de l’encadrement. - Gonds réglables. - Fixation inox...