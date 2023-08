FFB - Batiweb

La Fédération Française du Bâtiment est un acteur majeur de la filière du BTP. Présidée par Olivier SALLERON, la FFB assure au quotidien la défense de plus de 50 000 entreprises du bâtiment adhérentes, dont 35 000 de taille artisanale.

À elles seules, elles réalisent les deux tiers de la production annuelle du secteur (soit 125 milliards d’euros hors taxes du CA) et emploient les deux tiers des 1 155 000 salariés travaillant dans le bâtiment.

La FFB, c’est avant tout un réseau de proximité à votre écoute, totalement indépendant. Constitué de Fédérations et de Chambres syndicales, il défend vos intérêts auprès de l’ensemble des responsables politiques, quel que soit le niveau de décision.

Pour vous aider et répondre à toutes vos questions, chaque département dispose de sa propre fédération. Celle-ci a pour mission de vous représenter et de défendre vos intérêts auprès des institutions, organismes et décideurs départementaux. Outre le recrutement et l'accompagnement quotidien des adhérents, les fédérations départementales animent le réseau, les sections professionnelles ainsi que les différentes communautés de la FFB.

Les fédérations régionales FFB sont les relais indispensables pour maintenir l’unité d’action de l’organisation professionnelle auprès des organismes, institutions et décideurs régionaux. Leur rôle consiste à mutualiser et coordonner les expériences terrain menées au niveau départemental et à définir des politiques régionales en matière de salaires, de formations et d’environnement.

Il existe 32 unions et syndicats de métiers qui témoignent de la richesse et de la diversité des métiers du bâtiment français. Ces derniers mettent à votre disposition leur expertise technique. Ils participent activement à l’élaboration des normes et labels, à la diffusion de l’information réglementaire, ou encore à votre formation. Tous agissent main dans la main avec les fédérations régionales et départementales ainsi qu’avec les sections et chambres professionnelles locales.

En adhérant à la FFB, vous devenez automatiquement membre d’un de ces syndicats nationaux. Celui-ci se tiendra à vos côtés pour vous offrir un accompagnement technique optimal, adapté vos impératifs métiers.

