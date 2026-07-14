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FRAENKISCHE conçoit et fabrique des systèmes de tubes, de conduits et de composants destinés aux professionnels du bâtiment, des travaux publics et de l’aménagement des infrastructures.

Les solutions de FRAENKISCHE couvrent notamment le drainage des bâtiments, des voiries et des terrains, la gestion et le traitement des eaux pluviales ainsi que la protection des câbles enterrés. L’entreprise développe également des gaines pour les installations électriques intérieures, extérieures, souterraines et industrielles.

Dans le domaine de la technologie du bâtiment, FRAENKISCHE propose des systèmes pour les installations d’eau potable et de chauffage, le chauffage et le refroidissement par rayonnement ainsi que la ventilation double flux. Ses tubes composites et ses systèmes complets répondent aux besoins des installateurs, entreprises de construction, maîtres d’ouvrage et bureaux d’études.

Grâce à une offre adaptée aux projets de construction et de génie civil, FRAENKISCHE accompagne la conception et la réalisation d’installations fiables, durables et faciles à mettre en œuvre.