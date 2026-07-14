Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer
FRAENKISCHE - Batiweb

FRAENKISCHE

route de Brienne, les Grands Champs
10700 TORCY-LE-GRAND
France
Site web de la marque

FRAENKISCHE conçoit et fabrique des systèmes de tubes, de conduits et de composants destinés aux professionnels du bâtiment, des travaux publics et de l’aménagement des infrastructures.

Les solutions de FRAENKISCHE couvrent notamment le drainage des bâtiments, des voiries et des terrains, la gestion et le traitement des eaux pluviales ainsi que la protection des câbles enterrés. L’entreprise développe également des gaines pour les installations électriques intérieures, extérieures, souterraines et industrielles.

Dans le domaine de la technologie du bâtiment, FRAENKISCHE propose des systèmes pour les installations d’eau potable et de chauffage, le chauffage et le refroidissement par rayonnement ainsi que la ventilation double flux. Ses tubes composites et ses systèmes complets répondent aux besoins des installateurs, entreprises de construction, maîtres d’ouvrage et bureaux d’études.

Grâce à une offre adaptée aux projets de construction et de génie civil, FRAENKISCHE accompagne la conception et la réalisation d’installations fiables, durables et faciles à mettre en œuvre.

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.