Yann Nedellec nommé Directeur général Europe du Sud-Ouest de FRÄNKISCHE

Dans ses nouvelles fonctions, Yann Nedellec aura pour mission, en étroite collaboration avec les équipes locales, d’accélérer le développement stratégique de la région et de renforcer durablement la position de FRÄNKISCHE sur les marchés d’Europe du Sud-Ouest.

Figure bien connue de l’entreprise, Yann Nedellec a déjà dirigé les activités de FRÄNKISCHE en France pendant plus de 14 ans, jusqu’en septembre 2021. Durant cette période, il a notamment contribué à la mise en place du site de Torcy-le-Grand, au développement et à l’ancrage de FRÄNKISCHE sur le marché français et dans les pays francophones, ainsi qu’à la croissance globale de l’entreprise.

Plus récemment, il occupait le poste de Directeur France au sein d’un groupe italien de premier plan spécialisé dans le développement et la production de composants plastiques, reconnu pour son expertise en solutions rotomoulages et irrigation.

Déclaration de Frank Schneider

« Nous sommes très heureux d’accueillir à nouveau Yann Nedellec chez FRÄNKISCHE. Sa connaissance approfondie du marché, sa solide expérience de management et sa forte capacité à passer à l’action seront des atouts déterminants pour le développement de la région. Ensemble, nous allons consolider notre position en Europe du Sud-Ouest et renforcer encore notre proximité avec nos clients », déclare Frank Schneider.

Déclaration de Yann Nedellec

« Je suis très heureux de revenir chez FRÄNKISCHE et de franchir cette nouvelle étape aux côtés des équipes en France, en Italie et dans la péninsule ibérique », déclare Yann Nedellec. « Nous allons unir nos forces pour renforcer encore notre orientation client et notre excellence opérationnelle, afin de poser les bases d’une croissance durable en Europe du Sud-Ouest. »

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