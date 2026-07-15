Selon le baromètre Hellowork, les offres d'emploi diffusées sur la plateforme ont reculé au premier semestre 2026. Dans l'intérim, le BTP reste la principale fonction recruteuse malgré une baisse de 7 % des offres.

Le volume des offres d'emploi diffusées sur la plateforme Hellowork a reculé au premier semestre 2026. Selon le dernier baromètre publié par l'acteur du recrutement en ligne, 4,6 millions d'offres (CDI, CDD, intérim et alternance) ont été mises en ligne au cours des six premiers mois de l'année, soit une baisse de 9 % par rapport au second semestre 2025. Le BTP/construction demeure, avec la production/maintenance industrielle, le principal secteur recruteur en intérim sur la plateforme.

Après un premier trimestre marqué par un recul de 4,9 % des offres diffusées, la baisse s'est atténuée au deuxième trimestre (-4,1 %). Les données mensuelles font également apparaître un ralentissement du repli, celui-ci étant limité à 0,8 % en juin. Hellowork estime que les intentions de recrutement pourraient se stabiliser, dans un contexte où les entreprises restent prudentes face aux incertitudes économiques.

Le BTP conserve sa place de premier recruteur en intérim

Sur Hellowork, le BTP/Construction représente 23 % des offres d'intérim diffusées au premier semestre 2026, à égalité avec la Production/Maintenance industrielle. Les deux secteurs restent ainsi les principaux pourvoyeurs d'offres d'intérim sur la plateforme.

Le volume des offres d'intérim diffusées par le secteur BTP/Construction recule toutefois de 7 %. Hellowork relève quelques signes de progression au deuxième trimestre, notamment en juin, en parallèle de la reprise des mises en chantier dans le logement neuf.

Le CDI enregistre le recul le plus marqué

Toutes les formes de contrats sont concernées par la baisse des offres diffusées sur la plateforme. Le CDI accuse le recul le plus important (-13 %), devant l'alternance (-7 %), l'intérim (-6 %) et le CDD (-4 %). Comme observé par Hellowork depuis plusieurs trimestres, les entreprises privilégient les formes d'emploi les plus « flexibles ».

Des écarts entre les régions

Le baromètre fait également apparaître des disparités régionales. L'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes concentrent chacune 15 % des offres diffusées sur Hellowork, devant la Nouvelle-Aquitaine (10 %), les Pays de la Loire (9 %) et le Grand Est (8 %).

En volume, l'Île-de-France enregistre l'un des reculs les plus marqués (-12 %), au même niveau que la Normandie. Le Grand Est et les Hauts-de-France suivent avec une baisse de 10 %. À l'inverse, la Bretagne (-5 %), la Bourgogne-Franche-Comté (-6 %) et les Pays de la Loire (-7 %) résistent davantage.

Une concurrence accrue entre les candidats

Sur la plateforme, le recul du volume des offres diffusées s'accompagne d'une hausse du nombre de candidatures par annonce. Au premier semestre 2026, Hellowork observe une progression de 18 % par rapport à la même période de 2025. Cette hausse concerne 88 % des fonctions recensées par la plateforme.

Les métiers de la distribution (+57 %), de la vente (+56 %) et des ressources humaines (+38 %) enregistrent les plus fortes progressions. Les métiers du BTP figurent parmi les fonctions les moins touchées par cette hausse de la concurrence, avec une progression de 9 % du nombre de candidatures par offre.