Le gouvernement met fin à l’organisme de soutien aux tiers-lieux

Après quatre ans d’activité le groupement d'intérêt public (GIP) France Tiers-Lieux cesse des activité. L’État promet de maintenir son soutien mais le secteur s’inquiète de la continuité des financements.

Le gouvernement a mis fin au groupement d'intérêt public (GIP) France Tiers-Lieux, qui coordonnait la politique de soutien aux quelque 3 500 tiers-lieux du pays. Plus d'un tiers de ces structures, mêlant espaces de coworking, friches culturelles et ateliers de fabrication numérique (fablabs), sont situées en milieu rural.

Créé en 2022 pour une durée initiale de trois ans, puis prolongé d'un an, ce GIP a officiellement cessé son activité le 29 juin.

Le gouvernement de Jean Castex avait débloqué, à l'été 2021, 130 millions d'euros pour développer ce qu'il considérait comme un « phénomène de société », porteur de lien social, mais aussi de culture, de formation et d'emploi dans des territoires parfois reculés.

Sollicité par l'AFP vendredi, le ministère de l'Aménagement du territoire se veut rassurant. Il indique que l'État continuera d'accompagner l'animation nationale et régionale des tiers-lieux, et précise que l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) maintient le contact avec l'ensemble des acteurs du secteur, dont l'Association nationale des tiers-lieux.

La continuité du soutien aux tiers-lieux questionnée

Un connaisseur du dossier interrogé par l’AFP livre une lecture plus critique. Selon lui, la fin du GIP intervient « en l'absence de toute communication publique » et « sans réelle stratégie de continuité », mettant ainsi un terme à « huit années de structuration progressive d'une politique publique d'intérêt national ».

Cette source va plus loin, pointant la disparition simultanée de plusieurs leviers d'action : « L’État supprime simultanément l'ensemble des instruments qui permettaient de mettre en œuvre le soutien aux tiers-lieux et de l'organiser à l'échelle nationale », en citant « les crédits dédiés, la gouvernance interministérielle, l'ingénierie, les équipes possédant l'expertise et l'accompagnement des collectivités ».

Elle rappelle par ailleurs l'ampleur de l'engagement financier consenti jusqu'ici, « plus de 300 millions d'euros » ayant été investis par l'État dans cette politique.

De son côté, le gouvernement a rappelé que les tiers-lieux avaient été « fortement aidés à leur démarrage dans le cadre du plan de relance » et qu'ils pouvaient « demeurer accompagnés par les dispositifs de droit commun de l'État, ainsi que par les collectivités ».

D’autres programmes de financement réorganisés

L'extinction de ce groupement d'intérêt public France Tiers-Lieu fait écho à celle du GIP Epau, dont les dix programmes nationaux accompagnaient l'adaptation des territoires au changement climatique, ce qui se traduira par le licenciement de ses 21 agents. Ce groupement menait depuis vingt ans des programmes de recherche-action sur des thèmes aussi divers que le logement, l'architecture, l'urbanisme ou la transition écologique.

Le gouvernement a en revanche annoncé vendredi la prolongation, jusqu'à la fin du mandat municipal, du programme « Villages d'avenir », soutnant les communes de moins de 3 500 habitants, tout en précisant que les nouvelles intégrations se feront « selon le principe d'un entrant pour un sortant ».