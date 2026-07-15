TRIBUNE - Experte reconnue des enjeux du bâtiment numérique, Karine Lecal occupe le poste de Directrice nationale des filières Architecture et Bâtiment pour Ynov Campus. Sa mission consiste à structurer des parcours pédagogiques innovants qui répondent aux mutations technologiques du secteur.

Le secteur du BTP traverse une métamorphose historique. Face à l’urgence climatique, aux nouvelles exigences de performance et à la complexité des usages modernes, les méthodes traditionnelles atteignent leurs limites. L'époque où chaque corps de métier travaillait en silo, sans vision globale du projet, touche à sa fin.

Pour bâtir l'avenir, les promoteurs, les bailleurs et l'État doivent placer la donnée au cœur de leur stratégie. C’est là que le BIM (Building Information Modeling) s’impose comme le levier de cette révolution.

Un processus collaboratif avant d'être technique

Contrairement aux idées reçues, le BIM ne se résume pas à un simple logiciel de modélisation 3D. C’est une méthode de travail structurée, une véritable « colonne vertébrale » numérique qui agrège toutes les dimensions d’un projet. On dépasse aujourd'hui la simple géométrie pour atteindre une modélisation dite « 7D ». Celle-ci intègre le planning, l’estimation des coûts, la performance environnementale et, à terme, les besoins de maintenance.

Ce cadre partagé offre aux architectes, ingénieurs et fournisseurs un langage commun. En fluidifiant la communication, le BIM sécurise l'exécution des missions, optimise le retour sur investissement et garantit le respect scrupuleux des normes en vigueur.

Le BIM Manager : chef d'orchestre du numérique

Cette approche collaborative ne peut s'improviser. Elle nécessite un nouveau profil stratégique : le BIM Manager.Véritable interface entre les différents métiers, il coordonne les flux d’informations, accompagne les équipes et assure la cohérence technologique de l’opération. Son rôle est aussi de faire le pont avec les experts du Smart Building pour créer des bâtiments « intelligents ».

Pour le secteur, l’enjeu est désormais de former massivement ces profils. Devenir BIM Manager, c’est s’assurer une insertion professionnelle rapide dans une filière en quête de sens et de modernité. C’est la garantie pour les entreprises de disposer de collaborateurs maîtrisant à la fois les réalités du terrain et la puissance des outils digitaux.

La révolution du BIM chantiers

Si le BIM s’est d’abord imposé en phase de conception, son véritable potentiel se révèle aujourd’hui sur le chantier. Longtemps pénalisé par des écarts récurrents entre ce qui est prévu et ce qui est réellement exécuté, le terrain devient désormais un espace piloté par la donnée.

L’enjeu est clair : réduire les décalages entre planning théorique et réalité opérationnelle. Approvisionnements, coordination des équipes, suivi des sous-traitants ou encore gestion des aléas peuvent désormais être analysés en temps réel grâce aux environnements de données communs. Le BIM chantier permet ainsi de transformer des informations dispersées en décisions concrètes et traçables, améliorant à la fois la productivité, la qualité et la maîtrise des coûts.

Cette transformation s’appuie sur des usages de plus en plus opérationnels : planification 4D pour visualiser l’avancement des travaux, suivi financier 5D, exploitation des maquettes pour les modes opératoires ou encore réalité augmentée pour contrôler la conformité des ouvrages directement sur site. Le chantier devient alors un espace connecté, où la donnée circule de manière fluide entre tous les acteurs.

Mais au-delà des outils, cette évolution interroge profondément les compétences et les profils attendus. Le BIM chantier nécessite des professionnels capables de lire, exploiter et enrichir une maquette numérique en situation réelle, au plus près des contraintes du terrain. Il ne s’agit plus uniquement de produire de la donnée, mais de la rendre utile, compréhensible et actionnable pour ceux qui construisent.

Dans ce contexte, la formation joue un rôle déterminant. Elle doit accompagner cette mutation en préparant les nouvelles générations à travailler dans des environnements collaboratifs, numériques et en constante évolution. Le secteur du bâtiment, souvent perçu comme traditionnel, devient ainsi un véritable terrain d’innovation, offrant des perspectives concrètes à des profils en quête de sens, d’impact et de modernité.

Le BIM chantier participe ainsi à redéfinir l’attractivité des métiers de la construction. En réconciliant terrain, innovation et impact sur les territoires, il contribue à renouveler en profondeur le récit du secteur et à répondre aux attentes en formations des nouvelles générations.

Vers le jumeau numérique

L'impact du BIM ne s'arrête pas à la remise des clés. Grâce à cette continuité numérique, le bâtiment entame une seconde vie sous la forme d'un « jumeau numérique ». Ce double virtuel permet d'analyser les consommations d'énergie en temps réel, d'anticiper les opérations de maintenance et, in fine, de prolonger considérablement la durée de vie des ouvrages.

En plaçant l’excellence opérationnelle au centre de chaque étape, de l’esquisse à la déconstruction, le BIM offre au BTP les outils nécessaires pour entrer de plain-pied dans l'ère de l'industrie efficiente et responsable.