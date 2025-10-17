Pour obtenir une information de la part de la marque « FRANCE CADENAS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

France-Cadenas, spécialiste dans le conseil et la vente de cadenas pour professionnels exigeants.

Leader sur le marché des cadenas pour véhicules utilitaires et des cadenas de haute sécurité nous mettons un point d'honneur à vous proposer des cadenas adaptés à vos besoins parmi une sélection rigoureuse au sein des catalogues de nos principaux constructeurs :

Tokoz, République Tchèque

Abloy, Finlande

Abus, Allemagne

Meroni, Italie

Daken, Italie

Mul-T-Lock, Israël

Master Lock et American Lock, USA

Thirard, France

Iséo, France

Nous sélectionnons les modèles de cadenas les plus performants et les plus pertinents: cadenas haute sécurité, serrure antivols pour véhicule utilitaire, cadenas tout inox, cadenas marins, cadenas classe européenne 3, 4 et 5 norme EN 12320, cadenas de consignation électrique, cadenas pour casier des collèges et vestiaires, cadenas à combinaison...

Fort de nos années d’expériences sur le terrain, nous proposons sur ces modèles du conseil et des services comme la mise au même numéro d'une flotte, l'établissement de plan d'organigramme avec clé passe, la reproduction de clés.

Retrouvez sur notre site france-cadenas.fr l'ensemble de notre sélection.