FRANCE CADENAS
78960 Voisins-Le-Bretonneux
France
France-Cadenas, spécialiste dans le conseil et la vente de cadenas pour professionnels exigeants.
Leader sur le marché des cadenas pour véhicules utilitaires et des cadenas de haute sécurité nous mettons un point d'honneur à vous proposer des cadenas adaptés à vos besoins parmi une sélection rigoureuse au sein des catalogues de nos principaux constructeurs :
- Tokoz, République Tchèque
- Abloy, Finlande
- Abus, Allemagne
- Meroni, Italie
- Daken, Italie
- Mul-T-Lock, Israël
- Master Lock et American Lock, USA
- Thirard, France
- Iséo, France
Nous sélectionnons les modèles de cadenas les plus performants et les plus pertinents: cadenas haute sécurité, serrure antivols pour véhicule utilitaire, cadenas tout inox, cadenas marins, cadenas classe européenne 3, 4 et 5 norme EN 12320, cadenas de consignation électrique, cadenas pour casier des collèges et vestiaires, cadenas à combinaison...
Fort de nos années d’expériences sur le terrain, nous proposons sur ces modèles du conseil et des services comme la mise au même numéro d'une flotte, l'établissement de plan d'organigramme avec clé passe, la reproduction de clés.
Retrouvez sur notre site france-cadenas.fr l'ensemble de notre sélection.
ABLOY PL350 : cadenas très haute sécurité
Le cadenas ABLOY PL350 SENTRY est un cadenas très haute sécurité de classe 5 ( EN 12320) équipé d'un cylindre à disques rotatifs ABLOY SENTRY AWS®. Ce...
Serrure antivol Saturn EVO double de Daken
La serrure antivol Saturn EVO double du fabriquant Daken est un cadenas utilitaire en forme de "boule" spécialement conçu pour les portes de véhicules utilitaires. Cette...
Système anti effraction Mul-T-Lock Arma-D-Lock Double
Le système anti effraction Mul-T-Lock Arma-D-Lock Double (armadlock) est un ensemble de serrures antivol blindées pour véhicules utilitaires. Cette serrure antivol Arma-D-Lock est...
Serrure antivol UFO Plus Double (UFO+)
La serrure antivol UFO Plus Double (UFO+) est un dispositif de sécurité anti effraction pour les véhicules utilitaires légers. Conçue pour ceux qui doivent ouvrir...
Serrure antivol UFO Double
Destiné à sécuriser les portes de véhicules utilitaires légers, la serrure antivol UFO Double est un dispositif anti effraction incluant un ensemble cadenas + porte-cadenas...
Les serrures antivols haute sécurité DAKEN Noval
Les serrures antivols haute sécurité DAKEN Noval Double est un dispositif de sécurité anti effraction pour la sécurisation des portes de véhicules utilitaires. Cette...
kit complet de serrures 3 points et 1 point de Mul-T-Lock
Le kit complet de serrures 3 points et 1 point de Mul-T-Lock est un kit de serrures renforcées multipoints pour véhicules utilitaires, fourgons et camionettes. Les serrures pour véhicules...
Cadenas et cylindres haute sécurité : Série GAMA PRO
Une gamme de produits haute sécurité certifiés aux normes européennes. Tous les produits de la gamme PRO sont équipés d'une serrure à disques rotatifs...
ABLOY PROTEC2 CLIQ - Contrôle d'accès autonome
ABLOY PROTEC2 CLIQ est une technologie électronique et électromécanique qui permet une un contrôle d’accès intelligent, de façon autonome flexible et très...
VANLOCK : dispositif anti effraction
Le Vanlock est un dispositif anti effraction de haute sécurité supplémentaire pour sécuriser les véhicules utilitaires légers. Cette serrure antivol massif est...