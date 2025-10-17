GELU
95470 FOSSES
France
RIDEAUX D’AIR COMFORTLINE ESTHETIQUES
L'élégance sur mesure. Les rideaux d’air GELU Comfortline Esthétiques sont uniques en France. En effet, le défi a été relevé par GELU de concevoir des appareils performants aux formes élégantes : Rond,...
Rideaux d'air COMFORTLINE CLASSIC
Cette toute nouvelle gamme de rideaux d’air GELU offre un maximum de confort pour les utilisateurs, les installateurs et architectes.1er Rideau d’air conforme aux dernières normes d’hygiène VDI6022, sans...