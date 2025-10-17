GENERATION PISCINE
11150 VILLEPINTE
France
Avec GENERATION PISCINE, la sérénité n’est jamais une option.
Fabricant de piscines coques polyester depuis plus de 20 ans, GENERATION PISCINE propose l’alternative idéale à la piscine coque traditionnelle
Les piscines coques de GENERATION PISCINE se distinguent par :
- Un design pur aux formes tendances
- Une technologie parfaitement maitrisée
Avec une usine de fabrication de ses piscines coques basée à Villepinte (11), GENERATION PISCINE propose des bassins 100% Made in France. Une fabrication française qui confère à ses produits une qualité et une fiabilité optimales.
Pour le fabricant de piscines coques GENERATION PISCINE, le mot qualité n’est pas un vain mot !
Qualité d’écoute et de la relation client, qualité des matériaux de fabrication, du suivi et du contrôle de fabrication et qualité de son réseau de distributeurs. Tous les prérequis pour offrir à chaque client une expérience unique en faisant le choix d’une piscine coque GENERATION PISCINE.
Le savoir-faire de GENERATION PISCINE :
COQUE
- Coque fond plat
- Coque fond incliné
- Coque sur-mesure
- Coque sport & bien-être
FORME
- Forme rectangulaire
- Forme libre
- Escalier romain & trapèze
- Plage
DIMENSIONS DES BASSINS
- Moins de 6,5 mètres de longueurs
- Plus de 6,5 mètres de longueurs
SURFACE
- Petit bassin
- Moyen bassin
- Grand bassin
Prado plage
La piscine coque polyester Prado Plage a des dimensions de 8.10m par 4,00m avec fond plat à 1.50m. C'est la déclinaison du modèle Callelongue avec en plus une plage aux dimensions bien étudiées notamment...
Couloir de nage
Le couloir de nage est une très longue piscine coque polyester avec des dimensions de 11m par 2.95m avec un fond plat de 1.5m. C'est une piscine idéale pour les plus sportifs.
Mini
La piscine mini est une piscine coque compacte en polyester de moins de 10 m². Cela permet de l'intégrer sur de petits espace. De plus, elle est moins gourmande en eau et en énergie que ses grandes soeurs.
Figuerolle
Le modèle de piscine à coque Figuerolle a une longueur de 7.90m avec une largeur de 3m80 et un fond plat à 1.50m. Elle vous permet de pratiquer tous les jeux aquatiques dont vous avez envie. Tout comme...
Callelongue
La piscine coque polyester Callelongue est une modèle que vous apprécierez si vous souhaitez une piscine qui ne prend pas trop de place. Elle a une longueur de 7.10m, une largeur de 3.40m et un fond plat...