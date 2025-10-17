Pour obtenir une information de la part de la marque « GENERATION PISCINE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Avec GENERATION PISCINE, la sérénité n’est jamais une option.

Fabricant de piscines coques polyester depuis plus de 20 ans, GENERATION PISCINE propose l’alternative idéale à la piscine coque traditionnelle

Les piscines coques de GENERATION PISCINE se distinguent par :

Un design pur aux formes tendances

Une technologie parfaitement maitrisée

Avec une usine de fabrication de ses piscines coques basée à Villepinte (11), GENERATION PISCINE propose des bassins 100% Made in France. Une fabrication française qui confère à ses produits une qualité et une fiabilité optimales.

Pour le fabricant de piscines coques GENERATION PISCINE, le mot qualité n’est pas un vain mot !

Qualité d’écoute et de la relation client, qualité des matériaux de fabrication, du suivi et du contrôle de fabrication et qualité de son réseau de distributeurs. Tous les prérequis pour offrir à chaque client une expérience unique en faisant le choix d’une piscine coque GENERATION PISCINE.

Le savoir-faire de GENERATION PISCINE :

COQUE

Coque fond plat

Coque fond incliné

Coque sur-mesure

Coque sport & bien-être

FORME

Forme rectangulaire

Forme libre

Escalier romain & trapèze

Plage

DIMENSIONS DES BASSINS

Moins de 6,5 mètres de longueurs

Plus de 6,5 mètres de longueurs

SURFACE