ConnexionS'abonner
Fermer
GENERATION PISCINE - Batiweb

GENERATION PISCINE

475 Route Départementale 6113
11150 VILLEPINTE
France
Site web de la marque

Avec GENERATION PISCINE, la sérénité n’est jamais une option.

Fabricant de piscines coques polyester depuis plus de 20 ans, GENERATION PISCINE propose l’alternative idéale à la piscine coque traditionnelle

Les piscines coques de GENERATION PISCINE se distinguent par :

  • Un design pur aux formes tendances
  • Une technologie parfaitement maitrisée

Avec une usine de fabrication de ses piscines coques basée à Villepinte (11), GENERATION PISCINE propose des bassins 100% Made in France. Une fabrication française qui confère à ses produits une qualité et une fiabilité optimales.

Pour le fabricant de piscines coques GENERATION PISCINE, le mot qualité n’est pas un vain mot !

Qualité d’écoute et de la relation client, qualité des matériaux de fabrication, du suivi et du contrôle de fabrication et qualité de son réseau de distributeurs. Tous les prérequis pour offrir à chaque client une expérience unique en faisant le choix d’une piscine coque GENERATION PISCINE.

Le savoir-faire de GENERATION PISCINE :

COQUE

  • Coque fond plat
  • Coque fond incliné
  • Coque sur-mesure
  • Coque sport & bien-être

FORME

  • Forme rectangulaire
  • Forme libre
  • Escalier romain & trapèze
  • Plage

DIMENSIONS DES BASSINS

  • Moins de 6,5 mètres de longueurs
  • Plus de 6,5 mètres de longueurs

SURFACE

  • Petit bassin
  • Moyen bassin
  • Grand bassin

Produits de la marque

Prado plage

La piscine coque polyester Prado Plage a des dimensions de 8.10m par 4,00m avec fond plat à 1.50m. C'est la déclinaison du modèle Callelongue avec en plus une plage aux dimensions bien étudiées notamment...

En savoir plus Documentation

Mini

La piscine mini est une piscine coque compacte en polyester de moins de 10 m². Cela permet de l'intégrer sur de petits espace. De plus, elle est moins gourmande en eau et en énergie que ses grandes soeurs.

En savoir plus Documentation

Figuerolle

Le modèle de piscine à coque Figuerolle a une longueur de 7.90m avec une largeur de 3m80 et un fond plat à 1.50m. Elle vous permet de pratiquer tous les jeux aquatiques dont vous avez envie. Tout comme...

En savoir plus Documentation

Callelongue

La piscine coque polyester Callelongue est une modèle que vous apprécierez si vous souhaitez une piscine qui ne prend pas trop de place. Elle a une longueur de 7.10m, une largeur de 3.40m et un fond plat...

En savoir plus Documentation
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.