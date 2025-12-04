Podcast
Aurore Bertolani élue présidente de l'UPMF-FFB pour un mandat de trois ans

Nomination

Publié le 04 décembre 2025, mis à jour le 04 décembre 2025 à 17h27, par Raphaël Barrou

Aurore Bertolani prendra la présidence de l’UPMF-FFB en janvier 2026. La dirigeante d'une entreprise de 145 salariés a été élue pour trois ans à la tête du syndicat qui fédère 7 300 entreprises de finition.
©UPMF-FFB
©UPMF-FFB

L’Union professionnelle des métiers de la finition de la Fédération française du bâtiment (UPMF-FFB) connaît sa future présidente. Lors du conseil d’administration du 6 novembre 2025, Aurore Bertolani a été élue pour un mandat de trois ans qui débutera le 1er janvier 2026

Elle est dirigeante depuis une quinzaine d'années de l'entreprise familiale Bertolani et Fils. Une structure générale de 145 salariés, spécialisée dans la rénovation intérieure et extérieure, et basée à Heillecourt (Meurthe-et-Moselle). 

« J’ai hérité d’une entreprise mais surtout d’une profonde passion pour nos métiers. C’est cette passion que je veux partager, celle d’entreprendre, d’innover, de transmettre et surtout de défendre notre savoir-faire. »

Déjà habituée aux postes de direction dans l'UPMF-FFB

 

Au sein de l’UPMF-FFB, Aurore Bertolani a déjà occupé des postes de direction. Dans le Bureau de son prédécesseur, Nicolas Blangy, elle a ainsi été présidente de la commission gestion innovation puis de la commission communication

Elle prendra donc prochainement la tête d'un syndicat qui rassemble les 7 300 entreprises de finition membres de la FFB. Selon l'UPMF-FFB, son rôle sera de « défendre le savoir-faire professionnel, participer à l’évolution des normes et des référentiels de formation et promouvoir les métiers de la finition ».

Les priorités des trois prochaines années

 

La nouvelle présidente a mis en avant trois principaux axes de son mandat :

- L’innovation et la transformation numérique, avec la facturation électronique, la dématérialisation ou encore l’intelligence artificielle, qui doivent être, selon elle, « un levier pour les entreprises de finition ».

- Valoriser le savoir-faire et attirer les jeunes : « nos métiers sont beaux, exigeants et porteurs de sens, il faut continuer à leur donner de la visibilité, à aller dans les écoles, à partager nos réussites et nos parcours. »

- Le facteur humain : « continuer à faire de notre Union une famille, où la convivialité, le partage et la transmission restent au cœur de nos actions ».

Par Raphaël Barrou

