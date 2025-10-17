GEWISS FRANCE SA
91944 LES ULIS CEDEX
France
Suspente automatique universelle
Exclusivité brevetée MAVIL, la suspente automatique universelle est destinée à suspendre les chemins de câbles fil BFR et tôle BRN en balancelle. Son point fort : Nis vis, ni boulon !! Mais un ingénieux...
ReStart, interrupteur différenciel
ReStart est une gamme révolutionnaire de dispositifs de réarmement contrôlé et d’autotest de l’interrupteur différentiel.1er dispositif à contrôler le circuit déclenché avant de réarmer la protection tout...
Armature routière Avenue
Avenue est la nouvelle armature routière professionnelle Economie d'énergie Prestations photométriques optimisées. Système antipollution lumineuse.Installation aisée et rapide.
Série 68 QMC
Caractéristiques :Robustesse/fiabilité,Prise courants fortsPrises signaux courants faiblesSécurité compartiments séparés électricité/eau°Coffrets protections modulaires 18 modules Design/ergonomie
Chemins de câbles et accessoires MAVIL
Gewiss développe et fabrique sur son site industriel de Liernais (21) l’ensemble de la gamme de chemins de câbles MAVILBFR, gamme Fil (certifiée NF) BRN : gamme TôleSupportage
SYSTEME DOMOTIQUE CHORUS
Système de gestion intégré du bâtiment permettant de mettre en communication toutes les technologies de l’habitat et du tertiaire
Coffret électrique 40 CD Habitat
Coffrets électriques dotés de nouveaux borniers de raccordement livrés en standard: phase, neutre et terre à connexion automatique. Rapidité et facilité d'installation Excellent rapport qualité/prix
Coffrets équipés
Une offre de coffrets équipés ou à équiper sur mesure :1 disjoncteur différentiel 2P 16A 30mAprises de distribution CEI et NF1 coup de poing d’arrêt d’urgence protégéEtanchéité élevée IP44
Prises et fiches Série IEC 309
Gamme de prises et fiches, mobiles et fixes, conformes aux normes unifiées IEC/EN/NF 60309Une offre complète : Basse tension, très basse tension, sans vis : câblage/montage rapides, Version ATEX, Version...
Projecteur Mercurio
Caractéristiques Inaltérable dans le temps. Facilité d'installation, de câblage et d'entretien. Mercurio est disponible dans une gamme complète d'optiques répondant pleinement à toute exigence de conception.