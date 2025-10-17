Pour obtenir une information de la part de la marque « GINGER FORMATION », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

GINGER, votre ingénierie de prescription.

Leader de l’ingénierie de prescription en France, le Groupe GINGER a forgé son approche en s’appuyant sur les sciences expérimentales et empiriques, essentiellement basées sur les réalités du terrain.

À travers ses études techniques, GINGER intervient au cœur de vos projets avec une triple vocation :

Sécuriser vos projets et ouvrages

Intégrer le contexte environnemental de vos projets

Améliorer la durabilité de vos projets et ouvrages

Le Groupe GINGER, organisé en deux branches (branches construction et branche environnement), met son expertise au service de tous les acteurs de la construction, de l’aménagement et du développement durable :

Villes durables

Infrastructures

Industrie

Le Groupe GINGER, ce sont au total 2000 collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour la réussite de vos projets. Plus de 60 domaines d’expertise sont réunis au sein du Groupe, constituant une chaîne de valeur unique qui fait la différence GINGER.

Afin de garantir une stricte impartialité et une forte réactivité dans le traitement des études, le Groupe s’est doté de ses propres équipements d’investigation sur le terrain et de ses propres infrastructures d’analyse en laboratoire.

GINGER cultive la multidisciplinarité des compétences et des métiers, ce qui lui permet d’offrir des solutions entièrement intégrées à ses clients. Le Groupe vise l’excellence technique à travers un champ de prestations diversifiées, complémentaires et maîtrisées. Afin de répondre aux besoins les plus exigeants et de relever les défis de demain, GINGER met la recherche et l’innovation au cœur de sa stratégie de développement.

