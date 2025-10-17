GINGER FORMATION
78990 ELANCOURT
France
GINGER, votre ingénierie de prescription.
Leader de l’ingénierie de prescription en France, le Groupe GINGER a forgé son approche en s’appuyant sur les sciences expérimentales et empiriques, essentiellement basées sur les réalités du terrain.
À travers ses études techniques, GINGER intervient au cœur de vos projets avec une triple vocation :
- Sécuriser vos projets et ouvrages
- Intégrer le contexte environnemental de vos projets
- Améliorer la durabilité de vos projets et ouvrages
Le Groupe GINGER, organisé en deux branches (branches construction et branche environnement), met son expertise au service de tous les acteurs de la construction, de l’aménagement et du développement durable :
- Villes durables
- Infrastructures
- Industrie
Le Groupe GINGER, ce sont au total 2000 collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour la réussite de vos projets. Plus de 60 domaines d’expertise sont réunis au sein du Groupe, constituant une chaîne de valeur unique qui fait la différence GINGER.
Afin de garantir une stricte impartialité et une forte réactivité dans le traitement des études, le Groupe s’est doté de ses propres équipements d’investigation sur le terrain et de ses propres infrastructures d’analyse en laboratoire.
GINGER cultive la multidisciplinarité des compétences et des métiers, ce qui lui permet d’offrir des solutions entièrement intégrées à ses clients. Le Groupe vise l’excellence technique à travers un champ de prestations diversifiées, complémentaires et maîtrisées. Afin de répondre aux besoins les plus exigeants et de relever les défis de demain, GINGER met la recherche et l’innovation au cœur de sa stratégie de développement.
Le savoir-faire de GINGER :
- Ingénierie de l’eau
- Ingénierie des sols
- Ingénierie des matériaux et des ouvrages existants
- Ingénierie environnementale et efficacité énergétique
Formation : Pathologie des constructions, les fondamentaux
L’objectif de cette formation est de savoir identifier les situations présentant un risque de pathologies d’un bâtiment, analyser les principaux désordres du bâtiment...
EXPERT BÂTIMENT
OBJECTIFS : Utiliser les bases techniques, juridiques et d'assurances nécessaires à l’activité de l’expert bâtiment Assister ses clients dans la gestion...
MARCHÉ DE TRAVAUX
OBJECTIFS : Évaluer les risques lors de la négociation et de la rédaction des marchés Développer les réflexes préventifs pour prévenir et...
FORMATION CHIFFRAGE / ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION : APPROCHE TOUT CORPS D'ETAT (TCE)
FORMATION CHIFFRAGE / ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION : Avantages produit : Exploiter les missions et le rôle de l’économiste de la construction aux différentes phases...
INITIATION AU BÂTIMENT
GINGER FORMATION propose une formation sur l’initiation au bâtiment approche Tout Corps d'État (TCE) d’une durée de 6 jours. Avantages produit : Acquérir...