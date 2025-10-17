ConnexionS'abonner
Fermer
GLASSOLUTIONS - Saint-Gobain - Batiweb

GLASSOLUTIONS - Saint-Gobain

Les Miroirs 18 avenue d’Alsace
92096 La Défense cedex
France
Site web de la marque
Glassolutions est le réseau européen de transformation du verre plat de Saint-Gobain et le leader sur son marché.

Grâce à ses innovations dans la recherche et le développement, Glassolutions élabore des solutions verrières performantes. Elles doivent satisfaire aux exigences les plus élevées en matière de sécurité, de protection incendie, de confort acoustique, de design, … Ces solutions verrières sont désormais multi-fonctionnelles et répondent aux critères de l’architecture moderne, afin de s’intégrer harmonieusement dans vos projets.

En porte, cloison, plancher, parement mural, plans de travail… le verre est le matériau idéal pour moderniser, structurer, vos espaces intérieurs :
- durable , facile à vivre et sans risque pour la santé et l’environnement, il a toutes les qualités ;
- solide et sûr , il rend possible des aménagements de grandes dimensions ;
- transparent ou translucide , il est source de lumière naturelle tout en respectant les besoins d’intimité de chacun ;
- opaque, lisse, brillant , il dynamise ;
- maté ou imprimé , il adoucit les frontières ;
- miroir , monté en porte coulissante, il agrandit et optimise vos espaces…

En bref, le verre se plie à toutes vos envies. Il vous apporte confort, bien-être, sécurité, flexibilité et vous permet de faire des économies d’énergie, grâce aux apports de lumière dans vos intérieurs.

Produits de la marque

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.