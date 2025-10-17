GLASSOLUTIONS - Saint-Gobain
92096 La Défense cedex
France
Grâce à ses innovations dans la recherche et le développement, Glassolutions élabore des solutions verrières performantes. Elles doivent satisfaire aux exigences les plus élevées en matière de sécurité, de protection incendie, de confort acoustique, de design, … Ces solutions verrières sont désormais multi-fonctionnelles et répondent aux critères de l’architecture moderne, afin de s’intégrer harmonieusement dans vos projets.
En porte, cloison, plancher, parement mural, plans de travail… le verre est le matériau idéal pour moderniser, structurer, vos espaces intérieurs :
- durable , facile à vivre et sans risque pour la santé et l’environnement, il a toutes les qualités ;
- solide et sûr , il rend possible des aménagements de grandes dimensions ;
- transparent ou translucide , il est source de lumière naturelle tout en respectant les besoins d’intimité de chacun ;
- opaque, lisse, brillant , il dynamise ;
- maté ou imprimé , il adoucit les frontières ;
- miroir , monté en porte coulissante, il agrandit et optimise vos espaces…
En bref, le verre se plie à toutes vos envies. Il vous apporte confort, bien-être, sécurité, flexibilité et vous permet de faire des économies d’énergie, grâce aux apports de lumière dans vos intérieurs.
Clip-in Door, porte à charnière invisible
CLIP-IN DOOR est une porte équipée d’une charnière révolutionnaire positionnée sur la tranche du verre, pratiquement invisible. Aucun perçage du verre n’est à prévoir, seul un rainurage du verre sur...