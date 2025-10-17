ConnexionS'abonner
Fermer
GRAF SYNERGY - Batiweb

GRAF SYNERGY

Via Galileo Galilei, 38
41015 Nonantola MO
Italie
Site web de la marque

GRAF SYNERGY : Machines pour des fenêtres parfaites 

Nous nous occupons de l’automatisation depuis plus de 30 ans.
Notre histoire commence pendant les années 80 à Modène, le berceau de la mécanique italienne, où pendant des années nous grandissons en fournissant différents secteurs du monde mécanique parmi lesquels l’automobile et l’alimentaire.

Au cours de ces trente années, nous nous sommes de plus en plus spécialisés dans la conception et la construction de machines productives, en réalisant plusieurs installations et infrastructures complexes en nous attestant comme le partenaire idéal pour ceux qui recherchent des solutions flexibles, évolutives et technologiquement avancées.

Grâce au savoir-faire acquis et aux investissements continus dans la formation et l'innovation technologique en 2012 nous avons conçu et construit la SL4FF-EVO, première soudeuse "sans nettoyage" au monde ; machine révolutionnaire qui combine la très haute technologie V-Perfect avec une grande facilité d'utilisation.

En 2015 nous avons fait un nouveau saut de qualité, enrichissant l'offre déjà riche de produits et de services, tout d'abord la conception personnalisée des schémas et des flux de processus, puis la création de la Division Logistique de Processus.

Aujourd’hui nous sommes une réalité solide et extrêmement structurée, présent dans plus de 60 pays avec machines toujours plus innovatives comme les unités de fixations du percuteur automatique avec robot anthropomorphe RMA, les nouvelles propositions pour réaliser des soudures de plus en plus performantes (8 têtes Quad, 6 têtes Quad, 5 têtes en ligne, Sl4FF-Evo en version Wood) ou des vitesses d'usinage de plus en plus extrêmes des centres de coupe et de travail de la Série 3B.

Le savoir-faire de GRAF SYNERGY:

  • Machines pour PVC
  • Machines pour Aluminium
  • Logistiques portes et fenêtres

Produits de la marque

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.