GRAF SYNERGY - Batiweb

GRAF SYNERGY : Machines pour des fenêtres parfaites

Nous nous occupons de l’automatisation depuis plus de 30 ans.

Notre histoire commence pendant les années 80 à Modène, le berceau de la mécanique italienne, où pendant des années nous grandissons en fournissant différents secteurs du monde mécanique parmi lesquels l’automobile et l’alimentaire.

Au cours de ces trente années, nous nous sommes de plus en plus spécialisés dans la conception et la construction de machines productives, en réalisant plusieurs installations et infrastructures complexes en nous attestant comme le partenaire idéal pour ceux qui recherchent des solutions flexibles, évolutives et technologiquement avancées.

Grâce au savoir-faire acquis et aux investissements continus dans la formation et l'innovation technologique en 2012 nous avons conçu et construit la SL4FF-EVO, première soudeuse "sans nettoyage" au monde ; machine révolutionnaire qui combine la très haute technologie V-Perfect avec une grande facilité d'utilisation.

En 2015 nous avons fait un nouveau saut de qualité, enrichissant l'offre déjà riche de produits et de services, tout d'abord la conception personnalisée des schémas et des flux de processus, puis la création de la Division Logistique de Processus.

Aujourd’hui nous sommes une réalité solide et extrêmement structurée, présent dans plus de 60 pays avec machines toujours plus innovatives comme les unités de fixations du percuteur automatique avec robot anthropomorphe RMA, les nouvelles propositions pour réaliser des soudures de plus en plus performantes (8 têtes Quad, 6 têtes Quad, 5 têtes en ligne, Sl4FF-Evo en version Wood) ou des vitesses d'usinage de plus en plus extrêmes des centres de coupe et de travail de la Série 3B.

Le savoir-faire de GRAF SYNERGY :