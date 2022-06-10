Centre de Découpe CNC à 3 Lames

Centre de découpe CNC à 6 axes contrôlés pour les opérateurs qui exigent des niveaux très élevés de productivité (jusqu'à 500 fenêtres/8h à un vantail).

Expression maximale de l'innovation mécanique et technologique, il permet d'effectuer des découpes à très haute précision et vitesse, tout en conservant fiabilité et efficacité dans le temps.

Avantages produit :