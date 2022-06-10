Centre de Découpe CNC à 3 Lames
Centre de découpe CNC à 6 axes contrôlés pour les opérateurs qui exigent des niveaux très élevés de productivité (jusqu'à 500 fenêtres/8h à un vantail).
Expression maximale de l'innovation mécanique et technologique, il permet d'effectuer des découpes à très haute précision et vitesse, tout en conservant fiabilité et efficacité dans le temps.
Avantages produit :
- Très grande vitesse d'exécution : Module de découpe à 3 lames indépendantes et synchronisées.
- Très haute adaptabilité à des profilés avec des sections aux mesures particulières.
- Optimise les listes de production : Moins de barres employées grâce au logiciel Graf Synergy.
- Précision maximale dans le temps : Système d'alignement automatique de profilés (qui linéarise la barre non parfaitement droite) et Pince pour profilés CNC avec lecture de la position réelle grâce à une bande magnétique centésimale.
- Technologie User Friendly : Système intuitif pour une gestion simple des cycles de travail.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Longueur : 13250 mm
Largeur : 3400 mm
Hauteur : 2800 mm
Poids : 3000 Kg
Puissance installée : 14 Kw
Alimentation : 400 V
Consommation d’air par cycle : 120 Nl/min
Pression minimale de service : 7 bar
Opérateurs : 1
Fenêtres à battant produite/8h : Jusqu'à 500
Matériaux
- PVC
Divers
Nous nous occupons de l’automatisation depuis plus de 30 ans.
Notre histoire commence pendant les années 80 à Modène, le berceau de la mécanique italienne, où pendant des années nous grandissons en fournissant différents secteurs du monde mécanique parmi lesquels l’automobile et l’alimentaire.
Familles d'ouvrage
- Industrie
Centre de Découpe CNC Automatique
Centre de découpe CNC à 3 axes contrôlés, conçu pour effectuer sur les profilés en Aluminium les découpes de façon rapide et optimisée. Construit...