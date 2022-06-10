Centre de Découpe CNC Automatique
Centre de découpe CNC à 3 axes contrôlés, conçu pour effectuer sur les profilés en Aluminium les découpes de façon rapide et optimisée.
Construit avec la technologie la plus innovante est conçu pour effectuer toutes les opérations demandées - chargement du profilé depuis le magasin barres, découpe et déchargement de la pièce finie - en totale autonomie, sans l'intervention de l'opérateur.
Avantages produit :
- Polyvalent, fiable et précis dans le temps.
- Optimise les listes de production : Moins de barres employées grâce au logiciel Graf Synergy.
- Précision maximale dans le temps : Système d'alignement automatique des profilés (qui linéarise la barre non parfaitement droite) et Pince pour profilés CNC moderne avec lecture de la position réelle grâce à une bande magnétique centésimale.
- Technologie User Friendly : Système intuitif pour une gestion simple des cycles de travail.
- Valeur élevée de Buy Back.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Longueur : 12500 mm
Largeur : 2200 mm
Hauteur : 2000 mm
Poids : 3000 Kg
Puissance installée : 7 Kw
Alimentation : 400 V
Consommation d’air par cycle : 100 Nl/min
Pression minimale de service : 7 bar
Opérateurs : 1
Carrés produits/8h : Jusqu'à 300
Matériaux
- Aluminium
Divers
Nous nous occupons de l’automatisation depuis plus de 30 ans.
Notre histoire commence pendant les années 80 à Modène, le berceau de la mécanique italienne, où pendant des années nous grandissons en fournissant différents secteurs du monde mécanique parmi lesquels l’automobile et l’alimentaire.
Familles d'ouvrage
- Industrie
Centre de Découpe CNC à 3 Lames
Centre de découpe CNC à 6 axes contrôlés pour les opérateurs qui exigent des niveaux très élevés de productivité (jusqu'à 500 fenêtres/8h...