Centre de Découpe CNC Automatique

Centre de découpe CNC à 3 axes contrôlés, conçu pour effectuer sur les profilés en Aluminium les découpes de façon rapide et optimisée.

Construit avec la technologie la plus innovante est conçu pour effectuer toutes les opérations demandées - chargement du profilé depuis le magasin barres, découpe et déchargement de la pièce finie - en totale autonomie, sans l'intervention de l'opérateur.

Avantages produit :