Coénove monte au créneau sur la fin de la TVA réduite pour les PAC hybrides
Publié le 05 novembre 2025, mis à jour le 05 novembre 2025 à 17h12, par Raphaël Barrou
« Il serait incohérent de pénaliser une solution complémentaire, efficace et portée par une industrie franco-européenne en pointe. » Jean-Charles Colas-Roy ne décolère pas. Le président de Coénove, association qui rassemble énergéticiens, industriels et professionnels de l'efficacité énergétique dans le bâtiment, a annoncé qu'il allait adresser un courrier au Premier ministre Sébastien Lecornu.
Une mesure « contraire aux textes européens et français », selon Coénove
Selon un communiqué de presse de Coénove, la lettre ouverte devrait dénoncer un projet de texte du BOFIP (Bulletin officiel des finances publiques) du 22 octobre 2025. Celui-ci viserait à exclure les pompes à chaleur hybrides (PAC hybrides) des installations à la TVA réduite à 5,5 %, appliquée aux prestations de rénovation énergétique. « Alors que la France s’est engagée dans un plan d’un million de pompes à chaleur », rappelle Jean-Charles Colas-Roy.
Pour Coénove, une telle mesure est « contraire aux textes européens et français en vigueur »alors que l'association craint que le coût des PAC hybrides n'augmente. Les acteurs de l'efficacité énergétique s'étonnent d'ailleurs que, malgré leur capacité à baisser les consommations de CO2 des usagers, les PAC hybrides soient exclues de ce dispositif.
Les PAC hybrides bientôt assimilées aux énergies fossiles ?
Coénove fustige ainsi l'assimilation des PAC hybrides à des « stand alone fossil fuel boiler » (chaudières autonomes alimentées par des combustibles fossiles). Elle compte faire valoir la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), adoptée en avril 2024, qui autorise les incitations financières pour les systèmes hybrides, reconnus, selon Coénove, comme des « solutions compatibles avec les objectifs de décarbonation ».
Dénonçant une « interprétation erronée » du texte européen, l'association fustige une démarche « illégale ». Dans son viseur notamment : le caractère rétroactif de la mesure. Le BOFIP prévoit en effet que le taux réduit de TVA ne s'applique plus dès le 1er mars 2025. Avant sa mise en place, la mesure doit encore faire l'objet d'une consultation publique jusqu'au 1er décembre.
Par Raphaël Barrou
Les tags associés
Suppression d’emplois chez BDR Thermea : manifestation dans le Bas-Rhin
L’annonce de la vente d’une usine et de la suppression de 370 emplois au sein de BDR Thermea France fait réagir. Le 5 juillet, environ 3 500 personnes ont manifesté à Mertzwiller, dans le Bas-Rhin, contre...
Installateurs PAC : cette boîte à outils est faite pour vous
Pro’RÉNO accompagne les professionnels avec une boîte à outils complète pour dimensionner, installer, entretenir et réceptionner leurs chantiers.
ON EST LÀ : Atlantic vous rend service
Atlantic s’engage aux côtés des pros du bâtiment pour faciliter les chantiers, booster les ventes et bâtir une relation durable fondée sur la confiance.
Atlantic veut faire rimer technologie avec économies
Atlantic enrichit son offre thermique avec des solutions innovantes, mêlant confort d'été, économies d'énergie et amélioration du DPE. Du Shogun Navizone à la PAC hybride Hybea, son catalogue 2024-2025...