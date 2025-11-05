La Sagrada Familia devient l’église la plus haute du monde

Depuis le 30 octobre, la Sagrada Familia culmine à 162,9 mètres. La pose de la base de la croix de la tour de Jésus marque une étape majeure dans l’élévation de la basilique, dont l’achèvement de la tour centrale est prévu pour le centenaire de la mort de Gaudí en 2026.

Depuis le 30 octobre dernier, la Sagrada Familia a franchi une nouvelle étape dans son interminable construction : elle est désormais l’église la plus haute du monde, culminant à 162,9 mètres. Ce record fait suite à l'ajout d'une nouvelle section à la tour de Jésus, avec la pose de la base de la croix, qui a permis d'ajouter sept mètres à sa hauteur. L’emblématique basilique de Barcelone, en construction depuis 1882, surpasse désormais la cathédrale d'Ulm en Allemagne, qui, avec ses 161,5 mètres, détenait jusque-là le record.

La pièce qui vient d’être installée, longue de 7,25 mètres et pesant 24 tonnes, était préparée depuis juillet sur une plateforme située à 54 mètres au-dessus de la nef principale. Sa forme à double torsion, dont la base carrée se transforme en octogone, est recouverte de céramique émaillée blanche et de verre, alliant brillance et robustesse face aux intempéries.

Une fois achevée, la croix culminera à 17 mètres de haut et s’étendra sur 13,5 mètres de large — l’équivalent d’un immeuble de cinq étages —, portant la basilique à sa hauteur définitive de 172 mètres. Fidèle à la volonté de son créateur, l’édifice ne dépassera pas la hauteur de la montagne de Montjuïc, dont les 177 mètres symbolisent, selon Gaudí, la limite que l’homme ne doit pas franchir face à la nature.

La cathédrale est encore loin d'être achevée

La première pierre de la Sagrada Familia a été posée en 1882, et Antoni Gaudí en a repris la direction de l'ouvrage l’année suivante. Transformant les plans initiaux, l’architecte catalan a imaginé une œuvre d’une ampleur inédite, aux formes inspirées du gothique naturaliste et de l’Art nouveau catalan. Lorsqu’il meurt accidentellement en 1926, renversé par un tramway, seule une des dix-huit tours prévues avait vu le jour.

L’achèvement de la tour centrale du Christ est prévu pour juin 2026, date qui coïncidera avec le centenaire de la mort d’Antoni Gaudí. Pour marquer cet anniversaire, la fondation en charge du chantier prévoit une série d’événements commémoratifs, dont une messe le 10 juin prochain en hommage à l’architecte, inhumé dans la crypte de la Sagrada Familia.

Le monument le plus visité de la capitale catalane (près de 4,9 millions de visiteurs en 2024) demeure cependant encore loin de son achèvement total. L’architecte en chef, Jordi Faulí, a évoqué une échéance « d’une dizaine d’années », mais cette estimation reste incertaine.

Par Nils Buchsbaum