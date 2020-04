GROHE FRANCE

Paris, 26 septembre 2013 – Le Groupe GROHE, un des principaux fournisseurs mondiaux d’équipements sanitaires, a conclu un accord avec LIXIL Corporation et Development Bank of Japan sur la vente de 87,5% des titres détenus par TPG and DLJ Merchant Banking Partners dans le Groupe GROHE. Cette transaction représente l’investissement le plus important jamais réalisé par une entreprise japonaise en Allemagne. Les activités sanitaires combinées des deux groupes génèrent plus de 4 milliards d’euros de revenus annuels, ce qui en fait l’acteur le plus important de son secteur.