Dans un contexte de crise des énergies et de l’eau, avec de nombreuses canicules et sécheresses cet été, le fabricant d’équipements sanitaires Grohe a mené une enquête sur les habitudes de douche à travers 9 pays. Si certains habitants ont adapté leur comportement avec des douches plus courtes ou plus froides, beaucoup restent encore récalcitrants. Le point sur les résultats.

Après avoir récemment présenté sa solution Water Recycling, visant à recycler l’eau de douche pour économiser 75 % d’eau sur une douche de 10 minutes, le fabricant Grohe dévoile les résultats d’une étude portant sur les habitudes de douche, l’utilisation de l’eau, et les équipements sanitaires dans 9 pays : les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, l’Autriche, l’Espagne et l’Égypte.

Cette enquête a été réalisée par YouGov entre le 16 et 19 septembre, notamment pour connaître l’évolution des comportements dans ces différents pays, dans un contexte de crise de l’eau et des énergies.



Des disparités d’adaptation selon les pays

Les résultats montrent que dans seuls 3 pays sur 9, plus de 50 % des habitants déclarent avoir adapté leur comportement pour économiser l’eau et l’énergie. Les Pays-Bas sont les meilleurs élèves avec 61 %, suivis de l’Espagne (52 %), et de l’Allemagne (51 %). Viennent ensuite la France (45 %), l’Égypte (44 %), la Suisse (41 %), le Royaume-Uni (38 %), l’Autriche (37 %), et les États-Unis (35 %).

En France, si 45 % des habitants ont changé leur comportement en prenant des douches plus courtes ou plus froides, 29 % ne prévoient toujours pas de changer leurs habitudes – avec un pourcentage identique en Allemagne.

Mais les plus récalcitrants sont les Britanniques, les Américains et les Autrichiens, qui sont respectivement 44 %, 42 % et 40 % à ne pas vouloir changer leurs habitudes de douche.

Concernant l’adoption de technologies et d’équipements sanitaires plus économes en eau et en énergie, l’Égypte, l’Allemagne et l’Autriche sont à la pointe, avec respectivement 35 % et 33 % des personnes interrogées ayant passé le pas, contre seulement 8 % au Royaume-Uni.

À l’échelle de la France, 30 % des personnes interrogées ont déjà installé des équipements économes en eau et en énergie, 10 % prévoient de le faire, mais 30 % ne souhaitent toujours pas réaliser de changement.

Grohe précise pourtant que grâce à des équipements sanitaires économes en ressources, les économies d’eau peuvent atteindre jusqu’à 1 035 € pour un ménage de 4 personnes.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock