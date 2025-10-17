GROUPE DEYA - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « GROUPE DEYA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Groupe DEYA, spécialiste des produits du second œuvre bâtiment, conçoit, fabrique et commercialise des solutions allant des blocs portes bois et métalliques en passant par les plateaux d’échafaudages, les portes de placards et le rangement.

DEYA est aujourd’hui le groupe français offrant le plus large panel de solutions dédiées aux activités du second œuvre du Bâtiment. Il a pour particularité une volonté affirmée de conserver une production 100% française, une démarche environnementale exemplaire, une grande capacité d’innovation et de considérer ses clients comme des partenaires.

Fondée en 1953, EDAC, entreprise de menuiserie métallique leader sur son marché, est à l’origine du développement du Groupe DEYA. Depuis cette date, le groupe n’a cessé d’évoluer et de forger son identité au rythme de ses innovations et acquisitions de sociétés.

Le savoir-faire du Groupe DEYA :

DEYA, notre marque professionnelle spécialiste des blocs portes bois et métal.

L’expérience de la marque DEYA, ainsi que son portefeuille de solutions dédiées, la positionnent idéalement pour répondre aux besoins de tout type de bâtiment en neuf comme en réhabilitation.

Kazed, notre marque grand public spécialiste de l’aménagement de votre intérieur.

L’ADN de Kazed est de créer des produits à dimension pour chacun.

Nous fabriquons en France des gammes complètes de portes de placard, rangements, dressings et aménagements.

EDAC, notre marque dédiée aux plateaux d’échafaudage spécialiste de la transformation de l’acier.

La marque EDAC bénéficie d’une image de référent pour sa gamme de plateaux d’échafaudage auprès des professionnels grâce à la qualité de ses produits, à ses innovations constantes et ses nombreux brevets déposés.