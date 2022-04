KAZED : Spécialiste français des portes de placard propose une nouvelle offre totalement repensée.

Découvrez dès maintenant l’univers KAZED, son nuancier de plus de 60 coloris différents, ses 27 ambiances et près de 240 collections. À chaque intérieur sa porte KAZED !

Façades de placard coulissantes, pliantes ou pivotantes, dressings, pièces détachées, accessoires… Sur Kazed.fr équipez vos rangements de pièces tendances et designs.

En tant qu'industriel, KAZED est particulièrement sensible aux sujets environnementaux et sociétaux.

C'est dans cet état d’esprit que KAZED s’est engagé dans une démarche globale de RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale) en suivant le référentiel international ISO 26000.

KAZED est depuis toujours une marque française et le revendique. C’est dans notre culture d’entreprise.

100% de nos portes de placard et dressings sont fabriqués dans nos ateliers français. Notre siège social et nos usines sont basés en Deux-Sèvres et répartis sur près de 16 000 m².

KAZED possède la certification PEFC. Ce label garantit que les matières premières utilisées dans la conception de nos produits sont issues de forêts gérées durablement. L’acier que nous utilisons est entièrement recyclable.

En fabricant et livrant en France, KAZED s’engage à limiter ses émissions de CO² liées au transport.

Tri sélectif, plans de formation à destination de tous, chez KAZED, dirigeants, salariés, sous-traitants : tous responsables !

Nos produits sont disponibles sur notre site internet et dans de nombreux points de vente. KAZED travaille en collaboration avec plus de 1 800 revendeurs en France, il y en a forcément un près de chez vous ! Découvrez maintenant la liste de nos distributeurs.

Le savoir-faire de KAZED :