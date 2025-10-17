Pour obtenir une information de la part de la marque « Groupe GSCM », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Avec plus de 8 300 unités fabriquées chaque année, le Groupe GSCM est le 2ème acteur du marché de la construction modulaire en France.

Le Groupe est représenté sur l’ensemble du territoire national au sein des filiales Solfab, Decortes et Bodard qui unissent leur savoir-faire et partagent la même passion pour ce procédé de construction moderne, ingénieux et performant.

Ce rapprochement entre plusieurs entreprises historiques de la construction modulaire s'inscrit dans une volonté de croître et d'innover afin de devenir un acteur de tout premier ordre sur ce marché.

Le Groupe GSCM renforce son offre grâce à l’acquisition récente de CNSE, société leader en France, spécialisée dans la conception et la fabrication d’abris roulants pour le chantier, d’unités mobiles de décontamination et de solutions sanitaires pour l’événementiel. Cette nouvelle acquisition complète le catalogue des solutions modulaires existantes, par une gamme riche d’unités mobiles en réponse aux besoins du marché.

Faire confiance à l'une de nos filiales, c'est choisir de bénéficier de l’expérience et du savoir-faire d'un grand Groupe leader, tout en profitant d'un lien privilégié avec des interlocuteurs de proximité.

Le savoir-faire du groupe GSCM :