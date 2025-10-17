ConnexionS'abonner
Fermer
Groupe GSCM - Batiweb

Groupe GSCM

ZA Sud Rue de l'océan
85150 LES ACHARDS
France
Site web de la marque

Avec plus de 8 300 unités fabriquées chaque année, le Groupe GSCM est le 2ème acteur du marché de la construction modulaire en France. 

Le Groupe est représenté sur l’ensemble du territoire national au sein des filiales Solfab, Decortes et Bodard qui unissent leur savoir-faire et partagent la même passion pour ce procédé de construction moderne, ingénieux et performant.

Ce rapprochement entre plusieurs entreprises historiques de la construction modulaire s'inscrit dans une volonté de croître et d'innover afin de devenir un acteur de tout premier ordre sur ce marché.

Le Groupe GSCM renforce son offre grâce à l’acquisition récente de CNSE, société leader en France, spécialisée dans la conception et la fabrication d’abris roulants pour le chantier, d’unités mobiles de décontamination et de solutions sanitaires pour l’événementiel. Cette nouvelle acquisition complète le catalogue des solutions modulaires existantes, par une gamme riche d’unités mobiles en réponse aux besoins du marché.

Faire confiance à l'une de nos filiales, c'est choisir de bénéficier de l’expérience et du savoir-faire d'un grand Groupe leader, tout en profitant d'un lien privilégié avec des interlocuteurs de proximité.

Le savoir-faire du groupe GSCM :

  • Tertiaire
  • Sports & loisirs
  • Scolaire
  • Crèches
  • Chantiers
  • Industrie
  • Commerce
  • Événementiel
  • Sur-mesure
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.