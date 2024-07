HEROAL - JOHANN HENKENJOHANN

HEROAL, une des entreprises leaders des systèmes aluminium, développe et produit des systèmes compatibles pour fenêtres et portes, façades, volets roulants, portes à enroulement et Protection solaire.

Les systèmes HEROAL posent de nouveaux standards dans l’innovation et la qualité – et ont été plusieurs fois primés pour cela.

Le portfolio de HEROAL est une performance d’ingénieurs « Made in Germany » avec les meilleures caractéristiques de système et une conception résolument tournée vers les besoins des clients – du développement dans des sites de production très spécialisés jusqu’à l’utilisation.

L’idée directrice de l’entreprise est la liaison cohérente dans tous les domaines des facteurs économiques et écologiques. L’entreprise utilise de l’aluminium provenant du recyclage ainsi que des matières premières renouvelables dans les traverses d’isolation « vertes ».

HEROAL est équipé d’une centrale thermique à cogénération et son parc automobile répond à des standards environnementaux élevés. L’efficacité est une caractéristique des solutions-systèmes de la planification en passant par la production jusqu’à l’exploitation du bâtiment. HEROAL est une entreprise de taille moyenne avec une longue tradition, avec un circuit de distribution international et environ 800 employés.

La marque HEROAL est synonyme de qualité premium, „Made in Germany“.

Nos produits sont certifiés et sont exclusivement fabriqués dans nos sites de production en Allemagne. La production fortement intégrée dans notre entreprise assure à long terme une qualité et une compatibilité optimale des produits. De plus, notre offre de services complète impose de nouveaux standards dans la branche.

Une des caractéristiques remarquables de nos systèmes repose sur le fait que les composants individuels passent parfaitement les uns avec les autres. Les solutions-systèmes associent les meilleures propriétés de l’aluminium et des matériaux composites d’aluminium avec un montage économique et un design exceptionnel – durable et flexible.

Utilisées ensembles, les solutions-systèmes d’HEROAL facilitent les économies d’énergie, rendent la construction plus sûre et apportent une contribution essentielle au développement durable dans le bâtiment ; et cela, pour les domaines de la construction industrielle, commerciale ou privée.

Le savoir-faire d’HEROAL :