HORTERRA
92500 RUEIL MALMAISON
France
Nattes biodégradables Greenfields
Applications :Végétalisation de talus, cunettes, fossés, pistes de ski, couvertures de décharge, sols accidentés. Spécifications techniques :Masses surfaciques de 350 à 800 g/m²Commentaire :Adapter le...
Paillage Naturel Coco/latex BonFlora
Paillage fibres de coco (env. 1000 g/m² ) liées par du latex naturel. Destiné à la lutte écologique contre les mauvaises herbes, en aménagements paysagers des parcs et jardins, talus routiers, haies,....
Paillage Naturel Husk Chips de Coco
Copeaux de coco de diverses granulométries (sacs de 100l), pour paillage de massifs fleuris et jardinières. Durée de vie longue (plusieurs années) et peuvent absorber jusqu’à 10 fois leur poids en eau...
Bionattes anti-érosion Greenfields
Nattes en fibres naturelles de coco ou mélanges (coco, paille…), pour la lutte contre le ravinement et l’érosion des talus. Protection des semences au premier stade de germination, croissance contre les...