ConnexionS'abonner
Fermer
HORUS ENVIRONNEMENT - Batiweb

HORUS ENVIRONNEMENT

BP 59168
95075 CERGY PONTOISE CEDEX
France
Site web de la marque
Horus Environnement distribue des matériels et des solutions techniques destinés à l’amélioration, l’optimisation des procédés industriels et à la protection de l’environnement.
Horus Environnement est une entreprise spécialisée dans le domaine du traitement de l’eau pour le traitement des eaux résiduaires industrielles, municipales et pluviales ainsi que de l’air grâce à la séparation liquide / gaz.

Produits de la marque

GEODEK

Le GEODEK est idéal pour stocker les eaux pluviales sous les chaussées, les parkings, espaces verts… Il permet à l’eau de circuler librement, aussi bien verticalement pour le stockage qu’horizontalement...

En savoir plus Documentation

Micro Clear®

Les eaux usées s’écoulent à travers la membrane avant d’être aspirées vers un collecteur filtrant. Les particules, bactéries et virus sont arrêtés physiquement grâce aux pores de membrane. Simple et...

En savoir plus Documentation

WALLENIUS AOT

Cet équipement permet la purification de l’eau par filtration mécanique, décomposition biologique et chimique des polluants dans l'eau sans ajout de produits chimiques. Conçu pour une large gamme de...

En savoir plus Documentation
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.