HORUS ENVIRONNEMENT
95075 CERGY PONTOISE CEDEX
France
Horus Environnement est une entreprise spécialisée dans le domaine du traitement de l’eau pour le traitement des eaux résiduaires industrielles, municipales et pluviales ainsi que de l’air grâce à la séparation liquide / gaz.
GEODEK
Le GEODEK est idéal pour stocker les eaux pluviales sous les chaussées, les parkings, espaces verts… Il permet à l’eau de circuler librement, aussi bien verticalement pour le stockage qu’horizontalement...
Micro Clear®
Les eaux usées s’écoulent à travers la membrane avant d’être aspirées vers un collecteur filtrant. Les particules, bactéries et virus sont arrêtés physiquement grâce aux pores de membrane. Simple et...
WALLENIUS AOT
Cet équipement permet la purification de l’eau par filtration mécanique, décomposition biologique et chimique des polluants dans l'eau sans ajout de produits chimiques. Conçu pour une large gamme de...
