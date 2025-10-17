IDRO-BRIC S.p.A. - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « IDRO-BRIC S.p.A. », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

IDRO-BRIC S.p.A. opère depuis vingt ans sur le marché italien et européen, produisant et commercialisant des biens de consommation principalement définis comme des produits de plomberie pour la maison à travers les canaux de la grande distribution et des GDS.

Nous disposons d'un catalogue composé de plus de 7 000 articles de plomberie en général, capables de satisfaire les besoins les plus divers, des articles de consommation aux techniciens spécialisés.

Depuis janvier 2013, l'entreprise a acquis la marque Aquasanit spécialisée dans la distribution d'accessoires de salle de bain sur pied, de fixations et de cabines de douche dans le but d'élargir la gamme de produits et de la distribuer dans plus de secteurs.

Née d'une société de production, IDRO-BRIC S.p.A a développé un savoir-faire spécifique destiné à la grande distribution visant à valoriser les catégories de produits individuelles grâce à des emballages personnalisés, des graphismes rassurants, des couleurs douces ainsi que des notes techniques faciles à lire.

Conscient que le succès passe aussi par des livraisons rapides et généralisées, notre division logistique est en mesure de livrer en Italie et en Europe dans les 7 jours ouvrables, tout en assurant un service de merchandising si nécessaire.

Les particularités d'IDRO-BRIC S.p.A. permettent de créer des assortiments cohérents et complets, capables de satisfaire les besoins liés aux pièces de rechange couramment utilisées ainsi que la mise en œuvre d'événements ponctuels thématiques également grâce à l'utilisation d'articles des marques les plus célèbres du secteur telles que (Grohe, Pozzi Ginori, Ideal Standard, Hansgrohe... etc.).

Dans un passé récent, une division "Etranger" a été développée dédiée aux pays dans lesquels nous sommes présents, tels que l'Allemagne, l'Autriche, la France, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, Chypre, la Hongrie, la Roumanie, la Slovénie, la Belgique, Israël, capable de opèrent en toute autonomie dans la recherche de catégories de produits spécifiques et pour satisfaire les demandes logistiques de toute nature liées à l'exportation. Bref, ce sont les prérogatives qui font de notre société un partenaire fiable et sérieux qui vous permet d'atteindre des objectifs commerciaux ambitieux.

Le savoir-faire d' IDRO-BRIC :