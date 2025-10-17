Ideal Standard, avec ses collections de salles de bains design et modulables, est la marque leader en Europe du secteur de la salle de bains et allie, depuis plus de 100 ans, design, performance et innovation.



Son offre de solutions de salles de bains créé l’équilibre parfait entre forme et fonctionnalité et s’adresse du prescripteur au consommateur final en passant par l’installateur.



Ideal Standard est une marque du groupe Ideal Standard International : Ideal Standard International est une entreprise privée présente en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, dont le siège se situe à Bruxelles, en Belgique.



Avec pour activité principale les solutions de salles de bains, l’entreprise fournit des meubles et des équipements de salles de bains tels que robinetterie, céramique, hydrothérapie, douches et bains pour le résidentiel, le tertiaire, les bâtiments institutionnels.



Ideal Standard est la marque phare de l’entreprise à l’international en matière de solutions de salles de bains.



L’entreprise intervient dans plus de 30 pays, emploie près de 9 500 personnes et travaille avec des designers reconnus mondialement pour développer des produits innovants dotés des dernières technologies.



Nos produits sont vendus sous nos marques locales et internationales les plus fortes, telles que : Ideal Standard, Porcher (France), Armitage Shanks (UK), Ceramica Dolomite (Italie) et Vidima (Europe de l'Est).



Le savoir faire Ideal standard :

Nouvelles gammes de plaques de commande

Packs WC Connect Air

Robinetterie mitigeurs Edge

Vasques Strada II