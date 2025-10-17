IDEAL STANDARD
95940 ROISSY
France
Ideal Standard, avec ses collections de salles de bains design et modulables, est la marque leader en Europe du secteur de la salle de bains et allie, depuis plus de 100 ans, design, performance et innovation.
Son offre de solutions de salles de bains créé l’équilibre parfait entre forme et fonctionnalité et s’adresse du prescripteur au consommateur final en passant par l’installateur.
Ideal Standard est une marque du groupe Ideal Standard International : Ideal Standard International est une entreprise privée présente en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, dont le siège se situe à Bruxelles, en Belgique.
Avec pour activité principale les solutions de salles de bains, l’entreprise fournit des meubles et des équipements de salles de bains tels que robinetterie, céramique, hydrothérapie, douches et bains pour le résidentiel, le tertiaire, les bâtiments institutionnels.
Ideal Standard est la marque phare de l’entreprise à l’international en matière de solutions de salles de bains.
L’entreprise intervient dans plus de 30 pays, emploie près de 9 500 personnes et travaille avec des designers reconnus mondialement pour développer des produits innovants dotés des dernières technologies.
Nos produits sont vendus sous nos marques locales et internationales les plus fortes, telles que : Ideal Standard, Porcher (France), Armitage Shanks (UK), Ceramica Dolomite (Italie) et Vidima (Europe de l'Est).
Le savoir faire Ideal standard :
- Nouvelles gammes de plaques de commande
- Packs WC Connect Air
- Robinetterie mitigeurs Edge
- Vasques Strada II
BAIGNOIRES IDEAL STANDARD ÎLOT BLACK & WHITE AROUND, TONIC II ET DEA
Le duo chromatique chic et sobre pour plus de luminosité et de contraste. Indéniablement à la mode, la baignoire îlot est la reine des salles de bains. Désolidarisée...
Vasques Strada II
Quel que soit le projet - en résidentiel, en hôtellerie ou dans tous les Établissements Recevant du Public - nos vasques à poser Strada II sauront habiller tous les espaces....
Robinetterie mitigeurs Edge
Edge : une gamme de robinetterie à l'esthétique moderne et épurée Moderne et sobre, la collection EDGE associe géométrie et transitions fluides avec une...
Packs WC Connect Air
Nos packs WC Connect Air apportent à la salle de bains design, confort et performance. Leurs formes élégantes et incurvées donnent à la salle de bains un aspect aéré. Dans...
Nouvelles gammes de plaques de commande
Découvrez nos nouvelles gammes de plaques de commande Altes™, Symfo™ et Oleas™ s'adaptant à des environnements variés grâce à un vaste choix dans...