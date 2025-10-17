IGE+XAO
31773 Colomiers
France
Depuis plus de 30 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) et de gestion du cycle de vie "Product Lifecycle Management" (PLM). Ces logiciels ont été élaborés pour aider les industriels à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d’installation. Ce type de CAD/PLM/Simulation est appelé "CAD/PLM/Simulation". IGE+XAO a bâti une gamme de logiciels de CAO/PLM électrique destinée à tous les secteurs industriels.
SEE Electrical Building+
Conçu à partir des attentes des installateurs électriciens qui souhaitent un produit facile à prendre en main, SEE Electrical Building+ permet de produire tous les documents...
SEE Calculation
SEE Calculation calcule une installation électrique à courant alternatif triphasé basse tension alimentée par une source normale et une source de secours. Chaque source...