Depuis plus de 30 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) et de gestion du cycle de vie "Product Lifecycle Management" (PLM). Ces logiciels ont été élaborés pour aider les industriels à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d’installation. Ce type de CAD/PLM/Simulation est appelé "CAD/PLM/Simulation". IGE+XAO a bâti une gamme de logiciels de CAO/PLM électrique destinée à tous les secteurs industriels.