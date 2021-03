IVECO FRANCE SA

IVECO est une entreprise leader dans la production de véhicules commerciaux et industriels.

IVECO est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les biens d’équipements côté au New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) et à la Bourse italienne Mercato Telematico Azionario de Milan (MI: CNHI).

Acteur du secteur des transports à l’échelle internationale, IVECO est une entreprise leader dans le domaine du développement, de la production, de la vente et de l’assistance, d’une large gamme de véhicules industriels, légers, moyens et lourds.

IVECO produit également des véhicules pour le transport de personnes, des véhicules spéciaux pour la défense, la protection civile, ainsi que pour des missions spécifiques telles que la lutte contre les incendies.

Ces véhicules sont équipés des technologies de motorisation les plus avancées, appliquées à une gamme complète de moteurs diesel et d’alimentations alternatives. Parmi ces dernières : le gaz naturel (méthane) (CNG), les biocombustibles et les technologies hybrides ainsi que l’électrique.

L’offre de produits est complétée par une gamme de services financiers et après-vente et de véhicules d’occasion.

IVECO emploie près de 21 000 salariés dans le monde et gère des sites de production répartis dans 7 pays en Europe, Asie, Afrique, Océanie et Amérique latine, où les véhicules sont produits avec le meilleur de la technologie. 4200 points de vente et d’assistance dans plus de 160 pays garantissent une assistance technique partout dans le monde où un véhicule IVECO est en exploitation.

Le savoir-faire IVECO :