KOSTUM

Route de Douarnenez, Lieu dit Manerlac
29180 LOCRONAN
France
Inspirée de la haute couture, la marque KOSTUM conçoit exclusivement du sur-mesure pour vous proposer l’extérieur ajusté à votre style de vie.

La collection de portails, clôtures et garde-corps haut de gamme KOSTUM se veut en phase avec le design d’aujourd’hui : plus durable, plus conscient, plus travaillé, un choix de couleur très large et des produits assemblés entièrement à la main en Bretagne.

De la naissance à la concrétisation de votre projet, KOSTUM vous accompagne partout en France et vous met en relation avec ses artisans partenaires pour une pose soignée, avec une garantie de 25 ans.

KOSTUM est une marque du groupe CADIOU, une société fondée à Locronan en 1973, par un menuisier et son épouse, Ronan et Monique CADIOU. Depuis 2007, c'est au tour de la deuxième génération de reprendre le flambeau de cette affaire de famille devenue fleuron de l'industrie régionale.

Les valeurs familiales sont profondément ancrées dans nos gènes : la transmission des savoir-faire, les relations humaines et l'amour du métier. Si ces fiertés sont gravées dans le marbre, l'entreprise n’a jamais cessé d'évoluer pour s'adapter à l'époque et aux attentes de nos clients.

Le savoir-faire de KOSTUM :

  • Portails 
  • Portillons 
  • Portails avec décors 
  • Portillons avec décors
  • Motorisation
  • Clôtures et barreaudage 
  • Clôtures avec décors 
  • Palissades et claustras 
  • Clôtures séparatives et pare-vents
  • Garde-corps barreaudages 
  • Garde-corps vitres 
  • Garde-corps avec décors
  • Habillage de climatiseur et PAC 
  • Jardinières 
  • Habillage de spots 
  • Habillage de façade 
  • Collaboration avec FERMOB
  • Poteau connecté
  • Domotique
  • Boîte à colis
  • Coloris 
     

Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

