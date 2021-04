L’excellence dans la transformation du bois.

KRONOSPAN fabrique et distribue des panneaux à base de bois.

À l'échelle mondiale, nous sommes le principal fabricant de :

Panneau de particules (PB)

Panneau de fibres de moyenne densité (MDF)

Revêtement de sol stratifié

Résines UF, MUF et MF pour panneaux à base de bois

Le premier fabricant de panneaux à copeaux orientés (OSB) en Europe

KRONOSPAN produit également des papiers spéciaux et décoratifs ainsi que d'autres produits à valeur ajoutée associés, tels que des panneaux mélaminés, des plans de travail, des panneaux muraux, des appuis de fenêtre, du HDF laqué, des panneaux compacts, des stratifiés haute pression (HPL), du contreplaqué et autres. KRONOSPAN fabrique des panneaux à base de bois sur plus de 40 sites et est local dans de nombreux pays.

Le savoir-faire de KRONOSPAN :