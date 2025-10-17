LACROIX portes automatiques
31200 TOULOUSE
France
Fabricant français de portes automatiques piétonnes (coulissantes, battantes, tournantes,etc ...) motorisées par TORMAX Automatic, la société effectue également la fourniture et pose dans ses 3 agences (Toulouse, Bordeaux et Paris) et sur toute la France grâce à un réseau de partenaires agréés.
Lacroix Portes Automatiques est l’unique distributeur en France de la marque TORMAX.
Porte automatique coulissante vitrée EI60 EI90 COUPE FEU
Unique sur le marché français à répondre aux exigences et normes coupe-feu 90mn tout étant conforme aux normes de portes automatiques piétonnes EN 16005, cette porte automatique coulissante vitrée est...
Porte automatique coulissante TORMAX iMotion 2401 pour vantaux lourds
L’iMotion 2401 est la solution d’automatisation des portes coulissantes surdimensionnées avec fréquentation élevée. En raison d’une technologie de moteur sans usure - moteur synchrone à entraînement direct...
Porte automatique battante TORMAX iMotion 1401 encastré au sol
Unique sur le marché, l'iMotion 1401 est la solution d’automatisation des portes battantes lourdes avec un moteur puissant et invisible, enterré dans le sol. • Poids des vantaux de portes: < 450 kg • Angle...
Porte automatique battante TORMAX iMotion 1301
Robuste et puissant, cet opérateur de porte automatique battant permet d'entraîner des portes lourdes sur des lieux à fortes fréquentations. Il peut être installé aussi bien sur les portes intérieures...
Porte automatique coulissante TORMAX WinDrive 2201
TORMAX WinDrive 2201 est une porte automatique coulissante au design élégant avec sa poutre compact de 100mm de haut. Disponible en version standard ou en version télescopique, cette porte automatique...
