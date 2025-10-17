LACROIX portes automatiques

LACROIX Portes Automatiques est une entreprise Toulousaine créée en 1968.

Fabricant français de portes automatiques piétonnes (coulissantes, battantes, tournantes,etc ...) motorisées par TORMAX Automatic, la société effectue également la fourniture et pose dans ses 3 agences (Toulouse, Bordeaux et Paris) et sur toute la France grâce à un réseau de partenaires agréés.

Lacroix Portes Automatiques est l’unique distributeur en France de la marque TORMAX.