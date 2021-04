Leader mondial des matériaux de construction, LAFARGE occupe une position de premier plan dans chacune de ses activités : Ciment, Granulats & Béton et Plâtre. Avec plus de 78 000 collaborateurs dans 78 pays, le Groupe a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires de 15,9 milliards d'euros.

Doté du premier centre de recherche au monde sur les matériaux de construction, LAFARGE place l'innovation au cœur de ses préoccupations, au service de la construction durable et de la créativité architecturale.

La France est le berceau historique du Groupe depuis 1833. Les 4 activités de LAFARGE y sont présentes et comptent plus de 8 000 salariés et 500 sites.

Les ressources minérales sont extraites dans les carrières. Dans les usines et centrales, qui sont réparties sur l’ensemble du territoire national, elles sont transformées pour produire ciment, béton et plâtre. Lafarge Ciments, Lafarge Granulats, Lafarge Bétons et Lafarge Plâtres proposent aux professionnels des matériaux pour construire durablement et façonner le cadre de vie : infrastructures, hôpitaux, bureaux, logements collectifs et individuels, maisons basse consommation… Engagées dans une démarche de développement durable, les différentes entités agissent en faveur de l’environnement, que ce soit le réaménagement des carrières, le suivi de la biodiversité ou l’économie d’énergie.

Le savoir-faire de LAFARGE :

PRODUITS CIMENTS

Ciments en sac

Chaux en sac

Ciments en vrac - BPE Galaxim®

Liants routiers Rolac®

PRODUITS BETONS

Béton fluide

Béton décoratif

Béton drainant

Béton isolant

Procédé GBE®

PRODUITS GRANULATS

Colis Bag®

Granulats légers

Granulats naturels décoratifs ARTEROC®

Graves non traitées

Home Bag®

Mélanges à béton

Pierres à gabions

Sables à enduits

Sables carreleurs

Sable équestre

Sables et Gravillons à béton

LIANTS ROUTIERS

Rolac® Optimum

Rolac® Performance Immediate

Rolac® 2 en 1

Rolac® Flex

Rolac® Flex Clair

Rolac® Premier



Des informations plus complètes sur LAFARGE peuvent être obtenues sur son site Internet www.lafarge-france.fr.