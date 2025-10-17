GROUPE BERKEM - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « GROUPE BERKEM », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

GROUPE BERKEM est un acteur de l’Industrie de la chimie. Le GROUPE BERKEM est une PME innovante et, par sa dimension, il est réactif et performant.

Les missions du GROUPE BERKEM s’articulent autour des motivations suivantes :

Son savoir-faire en chimie dédié à l’exploitation des végétaux, accompagner au quotidien notre bien-être et notre bien-vivre,

Son organisation et sa dynamique managériale et commerciale marquer et convaincre par son esprit d’entreprise et son exigence, ses marchés,

Sa connaissance du matériau bois, soutenir son utilisation dans les projets d’aménagements et de construction.

La société mère, le GROUPE BERKEM, gère 4 filiales : Berkem, Adkalis, Lixol, Eurolyo.

Les pôles s’organisent autour de leur propre laboratoire, leur service Réglementaire, leur unité de production et/ou de stockage, maintenance, leurs services Qualité, Communication/Marketing, Technique et leurs Forces de Vente.

Les autres services intégrés, Achats, Informatique, Comptabilité-Gestion, sont transversaux aux sociétés et regroupés au sein de la société mère.

Le premier pôle d’activité, porté par la société Berkem, est spécialisé dans l’extraction végétale. Il s’adresse aux marchés à haute valeur ajoutée de la cosmétique et de l’agro-alimentaire, qu’il accompagne par la fourniture d’actifs naturels, extraits de matières végétales destinés à la formulation.

Le second pôle, représenté par Eurolyo, propose ses services dans la lyophilisation de matières premières et de produits finis.

Le troisième, Adkalis, produit et fournit des solutions qui valorisent les matériaux, notamment en bois, dans les constructions par l’amélioration de leurs performances. Ces gammes de produits sont destinées à des marchés plus techniques : marchés de la transformation du bois (scieur, charpentier, menuisier, fabricant de panneaux, agenceur...) et du bâtiment (construction et entretien-rénovation).

Le quatrième pôle, Lixol est spécialisé dans la fabrication de résines industrielles destinées à l'industrie de la peinture, du bâtiment, du traitement des bois et des encres.

Le savoir-faire du GROUPE BERKEM :