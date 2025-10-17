ConnexionS'abonner
LMAT49

120 rue Louis Pasteur
49800 Trélazé
France
LMAT49, CONCEPTION ET FABRICATION DE CONVOYEURS MOBILES ET MONTES-CHARGES.

Créé en 2012 pour continuer la production et la commercialisation du Tapis-glisse, LMAT49 a pour vocation de fournir des solutions de manutention pour les artisans ou à toute autre profession devant manipuler de lourdes charges ou effectuer des tâches répétitives.

En 1976 le beau-frère de Michel, le futur inventeur du Tapis-glisse, lui demande de l’aider sur un chantier de couverture. Michel, éreinté d’avoir monté les ardoises à la force des bras, a alors l’idée d’inventer une machine qui aiderait les couvreurs à la manutention des tuiles et des ardoises et leur permettrait de commencer à couvrir rapidement et sans fatigue.

Après des études, le premier prototype sort des ateliers de l’entreprise RENARD à Avrillé (49). C’est un succès et après quelques mois passés à  convaincre le patron d’investir dans l’outillage, le Tapis-glisse est lancé. Son succès sera rapidement au rendez-vous et il ne se démentira plus.

Le savoir-faire de LMAT49 :

  • LE TAPIS-GLISSE®, CONVOYEUR MOBILE ET MONTE-CHARGE POUR ARTISANS !
  • Le Tapis-Glisse® gravitaire
  • Le Tapis-Glisse® horizontal
  • Le Tapis-Glisse® minoterie

