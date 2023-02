Le Tapis-glisse®, un convoyeur au service de la mobilité et de la santé des couvreurs et artisans du bâtiment

Solution de levage efficace, le Tapis-glisse® permet ainsi de réduire les risques d'accidents et de blessures, tout en améliorant la rapidité et l'autonomie des couvreurs. Grâce à sa bande transporteuse tournant en continu, les matériaux peuvent être chargés par petits paquets et sans effort. Il évite les charges lourdes et les gestes brusques ainsi que les montées et descentes du sol au toit : tout autant de fatigue évitée pour la journée mais aussi d’usure du corps au fil des années. Tapis-glisse® contribue ainsi à diminuer largement les risques d’accidents et de blessures, voire les arrêts de travail qui s’en suivent.

Quand rapidité rime avec efficacité

En plus de la rapidité d'installation en seulement quelques minutes, le Tapis-glisse® s’avère également très efficace lors de l’acheminement des matériaux : en moyenne, une palette de tuiles est montée en douze minutes ! Avec une économie de plus de 30 minutes par jour en comparaison avec des solutions de levage traditionnelles, il améliore la productivité des artisans et optimise le temps passé sur chaque chantier.

Le « poids plume » dans la catégorie des convoyeurs

Un facteur important à prendre en compte lors des travaux de couverture est la densification des zones pavillonnaires qui rend l’accès aux maisons de plus en plus difficile. Grâce à sa structure légère en aluminium et un poids de 70 kg pour la version en longueur fixe de 8 m sans compter le moteur démontable, le Tapis-glisse® peut être transporté facilement notamment grâce à un système de roues amovible. Il permet par ailleurs de se faufiler dans des endroits exigus et difficiles d’accès et aussi d’être déplacé le long de la toiture pour y faciliter la répartition des matériaux. Son faible poids et son emprise réduite au sol évitent également toute détérioration des jardins et bien des soucis avec les propriétaires.

Autonomie et flexibilité

Enfin, la période actuelle avec les hausses des prix et les difficultés d’approvisionnement pointe l’importance pour les artisans de surveiller leurs dépenses par chantier, notamment les frais liés à l’amortissement et entretien des engins, ou encore la gestion de locations, souvent complexes et impactées par les aléas rencontrés sur les chantiers. Le Tapis-glisse® offre une flexibilité maximale car il se transporte directement sur la galerie d’une camionnette. Il permet ainsi aux artisans de travailler de manière autonome, sans dépendre de la gestion de machines de location.



De plus, nul besoin de faire appel à des conducteurs ou de passer des certifications spécifiques à l’utilisation d’engins de chantier. Cet avantage s’avère également très intéressant pour les entreprises travaillant avec plusieurs équipes car grâce à son faible coût d’investissement et à ses coûts de maintenance quasi-nuls, chaque équipe peut disposer de son appareil.

À la hauteur pour les constructions neuves et en rénovation

Le Tapis-glisse® est une solution rentable et adaptée aux besoins des artisans. Parfaitement adapté aux pavillons jusqu’à un étage (R+1). Il peut également être utilisé sur des bâtiments de grande hauteur : gruté directement sur les rampants, seul ou mis bout à bout avec d’autres Tapis-glisse®, il est idéal pour créer un chemin d’évacuation des déchets lors de la découverture ou pour la répartition des matériaux sur la toiture.



Disponible en différentes longueurs entre 4m et 10m, le produit est proposé avec un convoyeur fixe d’un seul tenant ou pliant et une motorisation thermique ou électrique. Avec une motorisation électrique, le convoyeur peut fonctionner en mode inversé, par exemple pour découvrir une toiture à rénover.



Du haut de ses 47 ans, le Tapis-glisse® s’affirme comme une réponse moderne et adaptée aux problématiques des couvreurs et artisans du bâtiment à la quête de solutions réduisant la pénibilité au travail tout en améliorant leur productivité. Grâce à ses qualités il est éligible aux subventions CARSAT.

