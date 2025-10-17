mago URBAN
08800 VILANOVA I LA GELTRU
France
La jardinière DISH
Appartenant à la collection de Design Petra.Créateur : Guido MarsilleMatériau : Béton armé. Finition décapage.Dimensions : Ø 190 x H 42,5 cmPoids à vide : 931 kgCouleurs disponibles : Blanc , ocre, ou...
BANC TETRIS I220
Ligne de bancs TETRIS appartenant à La collection Design Petra Créateur: Roger AlberoMatériau: Béton arméFinition: DécapageDimensions: L 220 x a 45 x h 45 cmPoids: 719...
BANC ZEN
Ligne de bancs ZEN appartenant à la collection Design PetraNom: Elément ZenCréateur: Diez + DiezMatériau: Béton décapéCouleurs disponibles: Blanc, ocre ou gris graniteDimensions: 65 x h 41 cmPoids:...
BANC TUBE
Ligne de bancs TUBE appartenant à la collection Design Petra Créateur: Roger AlberoMatériau: Béton.Finition: DécapageDimensions: L 1637 x l 600 x h 471 mmPoids: 420 Kg.Couleurs disponibles: Blanc, ocre...