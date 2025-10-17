ConnexionS'abonner
mago URBAN

Pol. ind. masia d'en Barreras S/N BP 25
08800 VILANOVA I LA GELTRU
France
La jardinière DISH

Appartenant à la collection de Design Petra.Créateur : Guido MarsilleMatériau : Béton armé. Finition décapage.Dimensions : Ø 190 x H 42,5 cmPoids à vide : 931 kgCouleurs disponibles : Blanc , ocre, ou...

BANC TETRIS I220

Ligne de bancs TETRIS appartenant à La collection Design Petra Créateur:       Roger AlberoMatériau:       Béton arméFinition:         DécapageDimensions:   L 220 x a 45 x h 45 cmPoids:             719...

BANC ZEN

Ligne de bancs ZEN appartenant à la collection Design PetraNom: Elément ZenCréateur: Diez + DiezMatériau: Béton décapéCouleurs disponibles: Blanc, ocre ou gris graniteDimensions: 65 x h 41 cmPoids:...

BANC TUBE

Ligne de bancs TUBE appartenant à la collection Design Petra Créateur: Roger AlberoMatériau: Béton.Finition: DécapageDimensions: L 1637 x l 600 x h 471 mmPoids: 420 Kg.Couleurs disponibles: Blanc, ocre...

