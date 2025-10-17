Pour obtenir une information de la part de la marque « MAVISUN », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

MAVISUN : Distributeur à valeur ajoutée de systèmes de production d’énergie renouvelable.

Nous sommes une équipe de passionnés par les technologies permettant la production d’énergie renouvelable. C’est un univers dans lequel nous trouvons un épanouissement total dans la mesure où il nous permet d’être en harmonie avec nos valeurs personnelles.

Eco citoyen par nature ! C’est dans cet état d’esprit que nous voyons notre place dans ce monde en pleine mutation. Nous sommes acteurs de ces changements et de ces défis qui nous attendent pour préserver notre environnement.

Il y a plus de 30 années au sein de la société Clipsol – entreprise pionnière en France dans le domaine du solaire thermique et du photovoltaïque avec plus de 5000 logements résidentiels équipés – c’est dans cette entreprise que les fondateurs de MAVISUN ont acquis un savoir-faire unique.

MAVISUN assure le service après-vente et la gestion des garanties des systèmes photovoltaïques et thermiques conçus et distribués par Clipsol. Vous retrouverez toutes les pièces détachées de ces systèmes sur notre site www.sav.clipsol.com.

Nous proposons aujourd’hui des systèmes de production d’énergie renouvelable. Notre offre matériel est accompagnée de conseils techniques, de la pose et des garanties offertes par les installateurs de notre réseau MavisunPro ainsi que QualiPV et QualiBat.

Vous donner satisfaction et contribuer à la réussite de votre projet, tel est notre motivation et notre engagement.

C’est pour cette raison que nous vous donnerons les informations les plus objectives possibles pour l’évaluation de la rentabilité de votre projet.

La pérennité et la notoriété de notre société se sont forgées sur cette exigence du respect de nos engagements et de nos clients.

Le savoir-faire de MAVISUN :