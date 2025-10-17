MBCC Group - Batiweb

ConnexionS'abonner
MBCC Group

10 RUE DES CEVENNES
91090 Lisses
France
MBCC Group est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits chimiques et de solutions destinés à la construction. 

Il a été créé à l’issue des opérations de carve-out de l’ancienne division Construction Chemicals du groupe BASF. 

Nous proposons des produits et des solutions durables et innovants pour le secteur de la construction dans différents domaines, tels que les bâtiments, le génie-civil, les travaux souterrains, dans le neuf comme la rénovation.

Nos principales marques, telles que Master Builders Solutions®, PCI®, Thermotek®, Wolman®, Colorbiotics® et Watson Bowman Acme®, sont bien implantées sur le marché. 

Grâce à nos innovations, nous relevons les défis suscités par le développement durable. 

MBCC Group se compose d’environ 70 entités juridiques à l’échelle internationale et compte environ 7 500 experts en construction dans plus de 60 pays. Pour plus d’informations, consulter le site : www.mbcc-group.com
 

